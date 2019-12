Esperan que Ley de Amnistía no favorezca a los narcotraficantes

Chihuahua.- El secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui Moreno, comentó ayer que ante la votación en el Congreso de la Unión para aprobar la Ley de Amnistía, tiene ambigüedades pero espera que no favorezca a personas que se dedican al narcotráfico, robos y otros delitos graves.

“Generalmente la amnistía se pone frente al mundo cuando el delito que se cometió es considerado por parte de la sociedad que no obedece a una actitud delictiva de sí misma, pero aquí si se trata de delitos como robo y narcotráfico y eso ofende a la autoridad”, destacó el funcionario municipal, quien resaltó que actualmente se ha presentado un evidente fortalecimiento por parte del crimen organizado, dadas las últimas acciones fallidas por parte del Gobierno Federal.

Lo anterior, ante diversas modificaciones a la iniciativa presidencial entre las que destacan la creación de una comisión que integrará el Ejecutivo y tendrá como fin coordinar la aplicación de la legislación. Esto también, beneficia a mujeres criminalizadas por realizarse un aborto y los médicos o parteras que participaron, así como a personas indígenas que no tuvieron oportunidad de una adecuada defensa y a presos políticos o de conciencia acusado por delitos inverosímiles.

Las personas a quienes beneficie esta ley no podrán ser en lo futuro detenidas ni procesadas por los mismos hechos.

En este tema, reconoció que no debe criminalizarse a las mujeres que han sufrido un aborto ni castigarlas, por lo que en este caso, la amnistía podría aplicarse y estar justificada.

También consideró absurdo el castigarlas, además de no recordar algún antecedente trascendental en Chihuahua de un caso en el que se haya criminalizado a una mujer por aborto, ya que existen otros delitos que sí son de un impacto grave para la sociedad, como es el caso del narcotráfico, no de abortar, porque actualmente las corporaciones se dedican a otros asuntos, no vigilar a las mujeres.