Es un delito y tiene consecuencias: CEDH

Archivo / El Diario

Chihuahua– El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Néstor Armendáriz, llamó a que se actúe y haya consecuencias en contra de quienes discriminan y atacan de diferentes formas a los trabajadores de la salud por motivos de la desinformación ante la pandemia.

“Para nosotros es un tema muy importante, tratamos de sensibilizar a la población acerca del respeto y el agradecimiento a este personal que está arriesgando su vida por salvaguardar y cuidar la vida de los demás”, dijo.

Recordó que en caso de discriminación y agresiones se puede proceder de diferentes maneras, sobre todo por la vía penal, ya que la discriminación fue tipificada como delito y se puede proceder para establecer penalidades y sanciones.

“La discriminación, por una parte, es delito, por fortuna está tipificada como tal y se puede proceder por la vía penal; también por la vía administrativa cuando el acto de discriminación procede de una persona particular que no ostenta el carácter de servidor o servidora pública. Ahí Conapred puede actuar en contra de ese particular y nosotros podemos servir de enlace para recibir la queja”, externó el ómbudsman estatal.

Agregó que también han emitido posicionamientos públicos y exhortos a las instituciones de salud para que doten de todos los materiales necesarios e insumos a los trabajadores de las diferentes dependencias que atienden a la población que contrajo el virus del Covid-19.

Reconoció que si bien, se tratan de actos aislados y reprochables, hay mecanismos que se pueden activar para impedir discriminación y agresiones como el de la Fiscalía General del Estado.

El tema se volvió a colocar entre la opinión pública debido a que el pasado viernes el administrador de la Plaza de las Américas, ubicada en la zona Pronaf de Ciudad Juárez, ordenó que corriera a personal de enfermería de una clínica que acudió a comprar comida, acto que según las denunciantes, los guardias realizaron con gritos y empujones.

“Al parecer, de manera lamentable son recurrentes este tipo de actos en esa plaza comercial, atribuibles al parecer al administrador y recurrentemente esa postura al personal médico que acude ahí. Además de la mala actuación, reprochable, demuestra una gran ignorancia en varios temas”, concluyó Armendáriz.