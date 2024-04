Candidata de Guadalupe y Calvo no se baja de la contienda

Chihuahua, Chih.- La candidata a la presidencia municipal de Guadalupe y Calvo por la coalición MORENA-PT-PVEM, Ana Laura González no se baja de la contienda como se estuvo mencionado durante la semana.

La abanderada morenista confirmó a sus allegados que continuará su búsqueda por la presidencia municipal de Guadalupe y Calvo, a pesar de que rumores informaran que había sido amenazada presuntamente por el crimen organizado.

Fuentes al interior de su coordinación de campaña aseguraron que no renunciará al proceso electoral, y al consultar datos en el Instituto Estatal Electoral, se conoció que no existe cambio alguno en las candidaturas del estado de Chihuahua.

Niegan morenistas amenazas contra candidata de Guadalupe y Calvo

Tanto la presidenta del Comité Estatal de Morena, Brighite Granados, como el delegado del CEN de Morena en Chihuahua, Carlos Castillo, negaron que exista una amenaza contra la candidata a la alcaldía de Guadalupe y Calvo, Ana Laura González Ábrego.

Cuestionados sobre presuntas amenazas de muerte contra ella por parte del crimen organizado señalaron que todo se encuentra bien y que en cada municipio se iniciarán las campañas este jueves de manera regular, sin embargo la candidata ha “desaparecido” de redes donde se mantenía activa, días antes de iniciar con su campaña.

Castillo enfatizó que no ha tenido contacto con la candidata, pese a que en 67 municipios este día inician formalmente el proceso.

“Iniciamos campañas locales este jueves. Todo está bien, vamos muy bien tanto en lo federal como en lo local. Ya lo dijo este día nuestro delegado (Carlos Castillo). La gente está con nosotros, estamos tranquilos porque todo está muy bien y pinta que vamos a tener un buen resultado… Todos nuestros candidatos arrancan donde les corresponde”, fue la respuesta de Granados al cuestionársele sobre la situación que aparentemente estaría atravesando la candidata y que la llevaría a dimitir en su aspiración a la alcaldía.

‘Todo está bien’

A pregunta expresa de sí existe esta presunta amenaza contra la candidata o sí sería necesaria la atención de autoridades de seguridad la presidenta de Morena expresó que “todo está bien”.

Por su parte Carlos Castillo negó que hubiera amenazas de grupos criminales y en el contexto en el que el día de ayer anunciaron la denuncia contra la gobernadora María Eugenia Campos por intromisión en las elecciones expresó lo siguiente. “Las únicas amenazas que hay en este estado son las de la gobernadora a la democracia y al estado de derecho... Mañana (hoy) vamos a iniciar las campañas. Tengo 67 municipios que atender y estamos uno por uno. Yo no he hablado con ella pero me parece que quien está faltando al estado de derecho es la gobernadora”, dijo.

Por lo anteriormente expuesto desde la dirigencia de Morena se negó que hubiera tal amenaza y destacaron que este jueves cada candidato en todos los municipios iniciará con sus campañas de manera regular.

Cabe recordar que de acuerdo con las fuentes morenistas de la región serrana, que pidieron mantener su anonimato, Ana Laura González avisó únicamente a algunos familiares que declinaría y no continuaría su proyecto, debido al hostigamiento acreditado a un grupo criminal que habría buscado un acercamiento con ella. La candidata dejó de ser activa en sus redes sociales oficiales desde el 25 de marzo y ha sido notoria su ausencia. Sin embargo en el IEE y en FGE no se tenían ni la renuncia oficial ni denuncias sobre el presunto caso de amenazas hasta esta semana.