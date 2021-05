Denuncian a Corral por no atender daños que dejó fundidora en Chihuahua

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- Vecinos de Rinconada Los Nogales, quienes viven asolados desde hace años por la contaminación de arsénico, zinc y cadmio que se desprenden de los montes de jales y escoria negra que desde hace años dejó la fundidora de Ávalos a pocos metros de sus domicilios, denunciaron que la actual administración de Javier Corral ha ignorado la problemática, a pesar de la recomendación de la CNDH desde el 2020 para idear un plan de remediación en la zona, pues los vecinos incluso buscan la creación de nuevos accesos a través de estos terrenos, pero las montañas contaminantes permanecen inamovibles.

“Este problema lo traemos desde que estaba Reyes Baeza, llegó Duarte y él nos dijo que al momento de que saliera una persona enferma nos iba a reubicar a todos, salieron decenas, y no hizo nada. Fuimos, ahora, con este gobernador que está ahora, pero cuando era diputado, no sé que chingados era, pero todavía no se lanzaba para gobernador y ya sentado en la silla se le olvidó”, comentó Manuel Espinoza, uno de los vecinos quien formó parte del Comité que exigía la indemnización a las familias.

A pesar de esta lucha de años y de que incluso la CNDH diera un plazo, ya vencido, al gobierno estatal que había incluso reconocido las afectaciones, en esta colonia la contaminación sigue igual los problemas son los mismos, los más pequeños sufren dolores de cabeza, sangrados, entre otras afectaciones, en tiempo de aire, cuando arrastra todo el desperdicio y aún así la colonia no tiene un rápido acceso a la clínica de salud del IMSS que es en la que muchos de sus colonos tienen su derechohabiencia.

“Nosotros necesitamos sinceramente un paso, porque para ir al Seguro, quisimos hacer la pasada y ya nos la taparon. Tenemos que dar un rodeo por toda la Lombardo Toledano, hasta la Juan Pablo II, siendo que estamos enseguida de la clínica, pero sin ningún acceso”, detalló. Algunos de los vecinos consultados señalaron que ellos buscan una indemnización, así como la reubicación o bien la remoción de ese desperdicio, que se ha comprobado trae afectaciones a la salud.

Sin embargo, hay muchos vecinos nuevos y venta y renta de domicilios, pues los vecinos de muchos años decidieron vender barato sus casas, mientras que algunos de quienes llegaron ignoraban la problemática.