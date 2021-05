'También aquí hay venta y trata de niñas'

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Chihuahua.- Luego de que el tema de la venta de niñas en estados como Oaxaca ocupara de nuevo amplios espacios de señalamiento y debate en la opinión pública, organizaciones de la sociedad civil coincidieron que también a nivel local hay venta y trata de niñas, aunque no de la misma forma.

“La venta de mujeres y niñas se da en todos los espacios a nivel internacional, nacional y local, y se da de muchas maneras, aquí no sólo con las rarámuri, por ejemplo, muchas mujeres y sociedad capitalina de Chihuahua se traen a chavitas rarámuri de su casa, ofreciéndoles trabajo, educación y alojamiento pero cuando llegan aquí no les dan condiciones reales de superación y desarrollo personal. Esto también es trata de personas”, indicó Verónica Terrazas, psicoterapeuta feminista, académica y activista al frente de la organización Centro de Intervención en Crisis Alma Calma.

Terrazas señaló que en la gran mayoría de los casos, estas mujeres tienen jornadas de trabajo mucho mayores a las ocho horas de ley, no les pagan el salario mínimo, no las ingresan al Seguro Social y carecen de un día de descanso, aparte de la violencia sexual a la que se encuentran expuestas.

“Y no solamente se da en la rarámuri, porque no solamente se trata de que te den 100 mil pesos o 50 mil pesos o 20 mil pesos por una niña, no, a lo mejor una familia vende a su hija poniéndola guapa y diciéndole consíguete a esta persona porque te conviene y nos conviene por su alto nivel económico”, agregó la académica, quien comentó que esta situación también se presenta en los estratos económicos altos.

La sociedad no entiende que se trata de un delito Norma Ledezma, de la organización Justicia Para Nuestras Hijas, consideró que no se trata por fuerza de un asunto de usos y costumbres, sino de prácticas añejas que se tienen que visibilizar y de las cuales se debe generar conciencia, y fue clara en mencionar que desde la organización se tiene conocimiento pleno de la trata de personas.

“Existe la trata de personas, sí, tal cual la venta de niñas como las prácticas que se tienen en estas entidades que finalmente la cultura influye mucho, al menos no está determinada, sin embargo, esto no quiere decir que esto no pueda existir, sobre todo volvemos a hablar de la sierra tarahumara, donde hay culturas que todavía desafortunadamente les permite o les aplaude acciones como estas”.

Enfatizó que en general, la sociedad carece de conciencia respecto de que se trata de un delito, ni siquiera las propias víctimas, por lo cual urge una campaña amplia y con mensajes simplificados, para generar mejores condiciones de seguridad y justicia para las mujeres en el estado.

