Definirán alta de Maru Campos entre hoy y mañana

Chihuahua, Chih.- El secretario General de Gobierno, César Jáuregui Moreno, informó que entre hoy y mañana se definirá el alta médica de la gobernadora Maru Campos Galván, tras haber sido sometida a una cirugía para tratar una hernia hiatal y reflujo esofágico.

Jáuregui Moreno manifestó que la mandataria ha evolucionado bien y se ha mantenido en contacto con su gabinete para girar instrucciones y dar seguimiento a todos los asuntos de la administración pública.

El funcionario detalló que la gobernadora les pidió trabajar duro y preparar los informes que cada secretario deberá presentar durante septiembre.

“El que la gobernadora no esté aquí en palacio no significa que no esté al pendiente de la administración”.