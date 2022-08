Detiene burocracia entrega de Cefereso 9 al Estado

Chihuahua— El Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 9 se mantiene como un ‘elefante blanco’, ya que la lentitud burocrática ha detenido su traspaso al Gobierno del Estado, que solicitó formalmente su entrega a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desde el 8 de octubre de 2021.

El fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, indicó que el Gobierno federal ya aprobó que estas instalaciones sean integradas a Chihuahua, sin embargo, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), organismo descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no ha concretado el proceso de desincorporación del inmueble.

PUBLICIDAD

Fierro Duarte dio a conocer que durante la reunión de la Mesa de Seguridad celebrada en Ciudad Juárez el pasado viernes 12 de agosto, se acordó una visita a la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la Ciudad de México para acelerar este proceso.

El funcionario subrayó que la integración del Cefereso No. 9, que tiene una capacidad para albergar a mil 200 personas, permitirá realizar movimientos que reduzcan la saturación que presentan el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) No. 1 de Aquiles Serdán y el No. 3 de Ciudad Juárez, donde el jueves 11 de agosto se presentó una riña entre integrantes de los cárteles de Juárez y de Sinaloa, que luego generó una ola de hechos violentos en la ciudad.

El motín vivido en el Cereso 3 se generó durante la hora de visita. Aunque miembros de pandillas rivales son mantenidos en módulos separados, el pasado jueves un grupo de “Los Mexicles” asesinó a balazos a dos integrantes de “Los Chapos”. La Fiscalía sigue investigando si se trató de una falla, omisión o contubernio del personal penitenciario.

Este hecho exhibe las consecuencias que tiene el hacinamiento en todo el sistema penitenciario estatal que, pese a tener 8 mil 008 espacios, actualmente alberga a 8 mil 971 reos, lo que representa una sobrepoblación del 12 por ciento.

Además, el propio fiscal reconoció que un número importante de las personas privadas de la libertad están sentenciadas o bajo proceso por delitos del fuero federal. Tan sólo en el Cereso 1 de Aquiles Serdán hay 489 internos en este supuesto, lo que equivale al 17.80 por ciento de su población actual que es de 2 mil 746. La sobrepoblación de este penal es del 19.39 por ciento.

Albergó a jefes narcos durante 10 años

El Cefereso 9, ubicado en el kilómetro 338 de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez, comenzó a construirse en 2008 con una inversión de 150 millones de pesos que, para 2009 se había duplicado.

Empezó operaciones en 2010 bajo el nombre de Centro de Readaptación Social a cargo de la Fiscalía General del Estado y fue conocido como el Cereso Estatal No. 2, hasta el 22 de julio de 2011 cuando el entonces gobernador, César Duarte Jáquez, entregó el penal a la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación (Segob), convirtiéndose en el Cefereso 9.

En los años siguientes, el penal albergó a diversos capos de la delincuencia organizada, como Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, líder del Cártel de Sinaloa y a su compadre Dámaso López, alias “El Licenciado”; al jefe de “Los Zetas”, Miguel Treviño, alias “Z-40”, a José Antonio Romo López, alias “El Hamburguesa”, cabeza del Cártel del Golfo y Julio César Escárcega Murillo, alias ‘El Tigre’, líder del “Nuevo Cártel de El Tigre”, que opera en Cuauhtémoc y la zona occidente de la entidad.

El 27 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de Federación (DOF) el acuerdo que ordenaba la desincorporación del Cefereso No. 9 del Sistema Penitenciario Federal, en cumplimiento a una decisión tomada el 20 de noviembre, quedando en manos de la SSPC el destino final del bien inmueble.