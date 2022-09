Crisis en Morena por doble presidente

Chihuahua— El partido político Morena entró en crisis luego de que el exlíder Martín Chaparro tomó posesión ayer en la mañana de las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal como representante reconocido por los órganos electorales.

Sin embargo, la presidenta electa por la base es Brighite Granados, quien cuenta con el respaldo de la dirigencia nacional y la fracción parlamentaria en el Congreso local, incluso del Consejo Estatal.

De manera indefinida, Chaparro se reincorporó ayer a las funciones como presidente del Comité Estatal de Morena, al igual que todos los compañeros del órgano, debido a que ante el IEE y el INE él sigue ocupando el cargo.

“Debemos acatar lo que la gente diga, lo que la gente mande, y hay un grupo de compañeras y compañeros que recurrieron al Instituto Estatal Electoral (IEE) y al Instituto Nacional Electoral (INE) para preguntar cuál era la situación legal de la dirigencia de Morena, y los órganos dicen que aún nosotros estamos legítimamente y legalmente registrados ante esta institución”, dijo.

Indicó que una corriente de militantes que abarca todo el estado le solicitaron su reincorporación al cargo hasta que el INE califique la elección, sin embargo, dijo no tener conocimiento sobre el contenido de las denuncias e impugnaciones que se presentaron ante el INE y el Tribunal Federal Electoral, de las cuales se deriva la situación actual de la dirigencia del partido en Chihuahua.

Sobre el tiempo en que permanecerá en el cargo, señaló que eso dependería de cuánto dure el órgano electoral en definir una resolución. “Podrían ser unos días, meses… no sé. Creo que es poco tiempo, ya tuve un mes de vacaciones y llego con nuevos bríos”, comentó Chaparro.

Confirmó que hasta el momento no se realiza la entrega-recepción con el comité que preside Granados y que hasta las 10:00 horas de ayer no tenía comunicación con la dirigente que eligió el Consejo Estatal el pasado 20 de agosto.

Granados de la Rosa emitió un breve comunicado de prensa mediante el cual pide al IEE no intervenir en la vida interna del partido. “Hacemos un llamado al Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua a no interferir en la vida interna de nuestro movimiento y a no demeritar la decisión que tomó la militancia, porque en Morena las decisiones más importantes las toma la gente”, señaló.

De manera legal, los órganos electorales tienen como fecha límite el 28 de octubre para resolver las impugnaciones, sin embargo, de revocarse la elección de Chihuahua se tendría que llamar a un nuevo proceso electoral.

En Morena hay presidenta: Estrada

“En Morena hay presidenta, y se va a seguir sosteniendo porque es una presidenta electa, legítima”, declaró el coordinador de los diputados de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, respecto al regreso de Martín Chaparro a la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal del partido, debido a que la presidenta electa el 20 de agosto, Brighite Granados, aún no cuenta con el nombramiento oficial.

Reconoció que sí hay impugnaciones hacia el proceso de elección de consejeras y consejeros ante órganos electorales y tribunales, situación que incide directamente en la elección del Comité que encabeza Granados de la Rosa, y cabe la posibilidad de revocar la elección completa en caso de que el órgano electoral lo determine.

“Nosotros tenemos un presidente del Consejo, que es Hugo (González) y una presidenta del Comité Ejecutivo que es Brighite (Granados), electos democráticamente, y están legitimados ambos para ejercer su cargo; la notificación oficial es una cuestión de tiempo”, dijo.

Coincidió en que el regreso de Chaparro Payán se deriva de una solicitud de militantes que recurrieron a los órganos electorales para consultar el estatus jurídico legal de la dirigencia del partido.

“Hay una solicitud de información, de algunos ciudadanos de Morena que se preguntan a quién tiene registrado Morena ante el INE, pues a Martín Chaparro, ¿por qué?, porque las notificaciones que hace el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) al Instituto, a todos los Organismos Públicos Locales (Oples), pues todavía no se realizan”, insistió Estrada Sotelo.

Manifestó su opinión sobre el acto que realizó Chaparro ayer por la mañana. “El profe (Martín Chaparro) llegó a tomar posesión de un lugar físico que no le corresponde, ¿y quién se lo debe decir?, pues los órganos electorales. No tiene por qué quedarse”, concluyó.

