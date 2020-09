Corral ha fracasado: Rafael Espino

Tomada de internet

Ciudad Juárez— Rafael Espino de la Peña, consejero independiente de Petróleos Mexicanos (Pemex) y aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura del estado, señaló que el Gobierno de Javier Corral no ha mostrado resultados a menos de un año de concluir su período de mandato, que ha sido caracterizado por su distanciamiento con los otros órdenes de gobierno.

“Veo que se está anticipando en las cuestiones políticas y creo que debería ocuparse a la gestión administrativa, todavía falta un buen tramo para las elecciones. Creo que durante su gestión el gobernador Corral antepone el interés político a una buena administración”, consideró.

Dijo que en Chihuahua hay un retroceso enorme en materia de seguridad, salud y desarrollo social, debido a que al mandatario estatal se le ha olvidado trabajar y ha dedicado mucho tiempo a perseguir a César Duarte.

“Ha fracasado, no ha podido enjuiciar al exgobernador y además ha dedicado tiempo valioso en pelearse con las autoridades federales y grupos de la sociedad”, apuntó.

El político agregó que falta oficio administrativo al interior del Gobierno del Estado, lo que ha provocado que el Gobierno de Corral Jurado se haya convertido en un puntal endeble y muy mal administrado, consideró.

En cuanto a la separación entre Estado y Federación en las mesas de coordinación de seguridad en el estado, Espino de la Peña señaló que es una obligación de los gobiernos coordinar sus trabajos en materia de seguridad, “Corral tiene que cumplir con su obligación administrativa de gestión ante los ciudadanos y veo lamentable que no haya coordinación; si no existe, no hay resultados en seguridad”, dijo.

Espino de la Peña es identificado como un cercano colaborador del presidente Andrés Manuel López Obrador desde su campaña del 2006. En enero adelantó que le interesa participar en la próxima contienda electoral como candidato a gobernador del estado por Morena, durante una reunión informativa con integrantes de la agrupación Redes Ciudadanas.

“Creo que estoy en una posición y tengo una formación académica y profesional que puede ser útil para enfrentar los problemas de la entidad, pero para los destapes también hay reglas; claro que me interesa participar”, comentó el funcionario federal.

El político es suplente del senador por Morena Cruz Pérez Cuéllar, y fue nombrado consejero independiente de Pemex dentro del Consejo de Administración en septiembre del año pasado.