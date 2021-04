'Con suspensiones moriríamos de otra cosa'

El Diario de Chihuahua

Chihuahua— El presidente de la Canaco de Chihuahua, Edibray Gómez Gallegos, dijo ayer que ante el rebrote de contagios y hospitalización de pacientes por casos de Covid-19, lo más fácil sería cerrar la economía “pero ahí moriríamos de otra cosa”.

Convocó a que, como sociedad, gobierno y órgano empresarial se haga un solo frente y objetivo, como el tomar las precauciones necesarias para evitar los contagios y dejar de ver los no y encontrar los mecanismos de cómo sí hacer las cosas bien, aprendiendo a vivir y trabajar con esta pandemia.

Dijo que no tiene caso que el personal de los tres niveles de gobierno, de los bancos y los estudiantes trabajen desde casa, pero al terminar se vayan a la calle, hagan fiestas en casa o en sitios clandestinos, siendo participes de aglomeraciones, sin los cuidados necesarios y exponiendo su salud.

Subrayó que el Covid está aquí y no se va a ir, por lo que si es necesario imponer sanciones más fuertes a los infractores sociales, que se pongan.

Edibray Gómez apuntó que México es el único país con un sistema de semaforización de la pandemia, pero de nada sirve que lo pongan en rojo, naranja, amarillo, morado, azul, verde o del color que sea si fuera de los negocios, todo sigue igual.

Subrayó que de nada sirve que en los centros de trabajo y servicio se haga todo por cuidar a los trabajadores y clientes, si afuera de éstos todo sigue igual, sin procurar el cubre bocas, la sana distancia, en fiestas clandestinas, participando de aglomeraciones, entre otras actividades de riesgo para la salud.

Más allá de la colorimetría que se pueda establecer en el ámbito nacional respecto de la pandemia del Covid-19, lo que se requiere hacer es señalar lo que está mal para corregirlo y poder avanzar, como es el caso de las fiestas clandestinas y aglomeraciones, entre otras actividades de riesgo.

Consideró necesario apoyar el esfuerzo de los tres ámbitos de gobierno y de los organismos empresariales de hacer conciencia en la sociedad, ya que por lo general se piensa que el Covid ya se fue, pero no es así.

Desde la Canaco entienden también la ansiedad que tiene la gente por salir, luego de un año de la pandemia, por ello, es necesario reaccionar como sociedad, hoy más que nunca.

El gobierno puede poner cualquier color al semáforo, pero si no se tiene conciencia como sociedad y empresarios de tomar las precauciones y señalar lo que está mal, los contagios se van a seguir dando.

Planteó que el tema de la movilización está delicado y ahora vienen las campañas políticas, por lo que es necesario hacer un llamado a todos los candidatos a que éstas se hagan con todos los cuidados necesarios. “Tenemos que aprender a vivir con la pandemia”, enfatizó.

Edibray Gómez dijo que desde que empezó la pandemia el 14 de marzo del 2020, se han escuchado puros no, “no abran, no salgan, no esto. Necesitamos sociedad y gobierno, encontrar un mecanismo para ver cómo sí”.

Señaló que es necesario seguir la vida, desde una visión de cómo hacer las cosas, sensibilizar a la gente y que se hagan las cosas debidamente, eso logrará más que cualquier colorimetría en el mundo.

Cuando las autoridades de Salud salen a decir cómo está la situación se encuentra buscamos ver cómo evadir las cosas, por ejemplo, se habla de una ley seca de fin de semana, pero ahí están las largas filas en expendios y otros lugares desde el jueves y sin cuidar la sana distancia. No así en un lugar donde se cuida a las personas.

Planteó que el cuidado de la salud no es responsabilidad de una solo grupo gubernamental, empresarial o clase social, sino de todos.

Es necesario hacer conciencia entre la población de los cuidados, el Covid está aquí y no se va a ir, por lo que si es necesario imponer sanciones que se pongan.

Finalmente, el presidente de Canaco apuntó que se puede estar en cualquier color del semáforo epidemiológico, en cuestión de salud, estaremos igual o peor que ahora.