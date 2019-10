Aprueban cronograma para analizar Ley de Bienestar Animal

Chihuahua.- Durante la instalación de las mesas técnicas con sede en el Mezzanine del Congreso del Estado, esto para el analizar la propuesta de Ley de Bienestar Animal, se aprobó la Ley de Bienestar Animal.

Lo anterior, luego de que el pasado 09 de septiembre, el Ejecutivo estatal Javier Corral Jurado presentará por oficialía de partes la iniciativa de Ley de Cuidado Animal donde pretende se prohíba las corridas de toros y las peleas de gallos entre otras acciones en favor del cuidado animal.

En este sentido, durante el desahogo de esta primer mesa técnica, los diputados de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente avalaron el cronograma de actividades para celebrar en diversas fechas esta ley del ejecutivo.



* Segunda mesa técnica 30 de octubre sede en el museo del Desierto a las 10:00 am

* Tercera mesa técnica 06 de noviembre sede en Palacio Alvarado de Parral Chihuahua a las 10:00 am

* Cuarta mesa técnica 15 de noviembre sede en el Centro Cultural las Fronteras de Ciudad Juárez a las 10:00 am

* Quinta mesa técnica 22 de noviembre sede en el Centro Cultural las Fronteras de Ciudad Juárez a las 12:00

* Sexta mesa técnica 27 de noviembre en el Mezzanine del Congreso a las 12:00

* Reunión de la Comisión para análisis de las propuestas recopiladas

* Octava mesa técnica el 11 de diciembre (lugar sin confirmar)

* Novena mesa técnica en Nuevo arcadas Grandes el 18 de diciembre (lugar sin confirmar)