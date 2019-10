Discuten diputados y logran bajar del Pleno reducción de consejeros del Ichitaip

Chihuahua.- Esta tarde posterior a una discusión efectuada por los diputados del PRI, Morena y el PAN, la diputada presidenta de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Blanca Gámez Gutiérrez decidió bajar de la orden del día el dictamen para reducir a tres el número de consejeros del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)

En su intervención, Marisela Sáenz Moriel por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), desaprobó que de una manera express busquen dictaminar esta iniciativa cuando no se logró dar una deliberación legislativa, sino una imposición legislativa.

Agregó, que al buscar la disminución de consejeros únicamente se está cuarteando el derecho de los ciudadanos a que tengan la posibilidad de ser parte de las decisiones del gobierno es decir aseguró que en lugar de disminuir este número de consejeros se deberá de dar oportunidad de abrir más espacios para los ciudadanos jóvenes que están saliendo de las universidades y no para los partidos.

En su declaración, la legisladora por Acción Nacional, manifestó que en esta intención de avanzar y escuchar a los diputados de los diferentes partidos determina que se deberá de volver analizar y abrir la participación de ellos en la iniciativa.

Por su parte, el diputado por Morena, Gustavo De la Rosa Hickerson aseguró que ellos no pueden estar reformando la constitución de un día para otro, pues aseguró que cualquier modificación que se haga a la constitución tiene efectos de largo plazo y que podría afectar una gran cantidad de leyes, de prácticas y procedimientos.

Razón por la cual, recordó que esta iniciativa fue presentada el pasado día 10 de octubre, por lo cual aseguró que no hubo ningún tipo de análisis que se pudiera haber dado a los chihuahuenses para llevar a cabo esta reforma a la constitución local.

Finalmente, lamentó que esta legislatura ha tenido muchos conflictos ya que se han acusado unos a otros por no respetar la ley, esto por reformar la constitución de manera inmediata.