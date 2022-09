Desechan diputados denuncias de Gerardo Cortinas vs Corral

Chihuahua.— Por no cumplir con los requisitos de admisión, dos denuncias de juicio político promovidas por el ciudadano Gerardo Cortinas Murra, en contra del exgobernador Javier Corral, fueron desechadas por diputados que integran la Comisión Jurisdiccional.

Las denuncias fueron presentadas el 26 y 30 de agosto, las cuales señalaban omisiones en el ejercicio de su gobierno.

En el primer caso, por supuestas irregularidades en el pago de aportaciones por parte de la Secretaría de Hacienda a Pensiones Civiles del Estado y en la segunda, a causa de un nombramiento irregular al interior del Consejo de la Judicatura.

Los legisladores dijeron que existió omisión en el ofrecimiento de los medios de prueba, por lo que ratificaron la no admisión.

En su intervención, el diputado Omar Bazán dijo que el hecho de su no aceptación, no representa que los alegatos presentados no sean verídicos, sino que no se sustentan, tal y como lo marca la ley.