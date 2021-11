Acusa Maru corrupción en cortos plazos de Corral

Chihuahua— La gobernadora Maru Campos reveló que la Secretaría de la Función Pública del Estado investiga por qué en la administración de Javier Corral se contrataron créditos a corto plazo a tasas de interés de 5 o 6 por ciento sobre la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), lo que costó a las finanzas estatales más de 600 millones de pesos cada año.

“Hubo mano pachona”, expresó la mandataria al señalar que resultó nocivo que las contrataciones de los créditos se dieran en licitaciones de tres o cuatro días, lo que generó pagos altos para el Gobierno, pero posibles beneficios para terceros. En la pasada administración fueron solicitados más de 30 créditos de corto plazo.

En un evento realizado en Palacio de Gobierno, Campos dio a conocer que el Presupuesto de Egresos del 2022 será de 81 mil 356 millones de pesos, cifra equilibrada con los ingresos, por lo que destacó que en el primer año de su administración se logrará abatir el déficit presupuestal.

La gobernadora expresó que el desorden que se mantuvo en la pasada administración era el mismo que se tenía con César Duarte, pero mientras en ese sexenio se utilizaba el descontrol para favorecer a una persona, en el anterior gobierno no se tiene identificado quiénes se estaban beneficiando.

Maru agregó que uno de los principales logros será la inversión pública, la cual será superior a toda la desarrollada en el quinquenio pasado. Destacó que esto fue posible gracias a que se han puesto en orden las finanzas, ya que anteriormente una parte importante de los ingresos quedaba fuera del control administrativo.

En entrevista con El Diario, la gobernadora habló de lo que considera una gran noticia para la entidad al lograr que el déficit quede abatido para el 2022, lo que implicará disciplina en la manera en que se ejerce el gasto, además de que se realizarán algunas acciones fiscales como el incremento al Impuesto Sobre Nómina en un punto porcentual, con el objetivo de que para el 2023 baje un medio punto porcentual y en el 2024 regrese al 3 por ciento original.

Destacó que esto impactará solamente a las empresas con más empleados, mientras que para las pequeñas habrá estímulos.

La propuesta de presupuesto incluye el reemplacamiento de vehículos, ya que no se ha realizado en cinco años, con estímulos a las unidades de menor precio.

En comparación con el presupuesto aprobado para este año, el cual es de 74 mil 225 millones de pesos con un déficit de 4 mil 862 millones de pesos, el propuesto para el 2022 representa un incremento de 7 mil 131 millones de pesos, sin déficit. La diferencia de ingresos es de 11 mil 993 millones de pesos.

—¿Cómo es que se llegó a un presupuesto sin déficit?

“Por el orden. No vamos a gastar más de lo que se tenga y lo que se tenga se va a destinar a lo que impacte a los chihuahuenses. ¿Qué hacían?, antes no se reportaba todo lo que ingresaba. Fíjense qué grave: de los organismos descentralizados, que son 65, no se reportaba todo lo que ingresaba, entonces los ingresos siempre eran bajos y luego si a eso le sumas lo que tienes que gastar que es irreductible, como la gasolina, los sueldos, los aguinaldos, las patrullas, las nóminas… ahora lo que hicimos fue poner orden y nos ajustamos el cinturón. Entonces también la política de austeridad, pero era un tema de voluntad nada más. La inscripción en el Bachilleres no se registraba en los ingresos; encontramos municipios en que todavía recaudaban en cajas de zapatos, que toda la contabilidad la llevaban en Excel”.

—¿De qué monto de deuda hablamos?

“Es la misma, de 75 mil millones, el tema es que ahora hay un presupuesto balanceado que te permite tener obras y proyectos para el año que entra, aunque tengas la deuda, la cual se seguirá bajando. La expectativa es bajarla y se va a reestructurar, pero apenas hace dos años se reestructuró, la diferencia es que ahora sí hay dinero para gastar; no es que seamos millonarios, pero sí hay dinero para hacer lo que la gente espera de nosotros. Todo lo que vamos a hacer este año, en el 2022, es más de lo que se hizo en todos los cinco años en el gobierno pasado”.

Campos indicó que en cuatro meses del 2021 se ahorrarán dos mil millones de pesos, cantidad que proviene de las medidas de disciplina, de austeridad. Algunas de las decisiones que se tomaron fueron el congelamiento de plazas, esperar para iniciar los proyectos de obras, así como buscar créditos con tasas de interés de 0.9 o 1 por ciento, mientras que en la pasada administración eran de 5 o 6 por ciento sobre la tasa de referencia.

—¿Por qué contrataban con tasas tan altas?

“Porque seguramente atrás había una mano pachona, no sé de quién habrá sido, pero ya está investigando la Función Pública. Licitaban en cinco o seis días, entonces los bancos no alcanzaban a ir a sus corporativos a pedir buenas tasas y terminábamos con tasas altas. No sé por qué lo hacían tan rápido, pero quedaban los bancos chiquitos con las tasas más altas, entonces ahí obtuvimos dinero pero dinero más barato; con los créditos que ellos contrataron en tres años tenemos una deuda anual de Gobierno del Estado de 610 millones de pesos… alguien estuvo detrás del negocio”.

—Quedó un tiradero en Juárez, pero ¿cuánto se tiene que invertir para arreglar todo eso?

“Sí, ya reinstalamos el Fideicomiso de Puentes Fronterizos, está de director Rogelio Fernández, que es un gran financiero, con una amplia experiencia. Vamos a terminar las obras, pero hay una específicamente en la 16 de Septiembre, que necesita un rediseño en una parte de la obra que es un puente. Ahí nos va a costar unos 40 millones de pesos y tenemos que encontrar la forma de la operación del BRT, porque no dejaron cómo iba a funcionar, en especial las alimentadoras, porque si en Chihuahua capital tenemos problemas con las alimentadoras, en Juárez es tres veces más”.

—¿Cuánta inversión es lo que requiere Juárez?

“Aquí hay un rezago de ejercicio fiscal de 75 mil millones de pesos, que es lo mismo de la deuda estatal. Pero existe una muy buena relación con el alcalde de Juárez, que yo celebro, y existe el compromiso de que el recurso del Fideicomiso de Puentes Fronterizos sea decidido por Juárez”.

—¿Cuáles son las letras chiquitas de este presupuesto que ahora no es deficitario? ¿Se contemplan aumentos de impuestos en la Ley de Ingresos?

“No hay aumento, lo que hay es una generación de tres nuevos impuestos que no tienen impacto en los ciudadanos. El primero es el Impuesto Sobre Nómina, y tengo fe en que los empresarios se sumen, porque los chihuahuenses somos solidarios. Va a subir un punto para el 2022 y luego en el 2023 baja a 3.5 y en el 2024 baja nuevamente a 3. Este impuesto es para ayudarnos, para echarnos a andar. Algunos empresarios dicen que esto podría bajar competitividad, pero los estados que les va bien van a hacer un incremento, y en esto le quiero agradecer a los empresarios, pero verán su dinero bien reflejado y vamos a prever en la ley estímulos a los pequeños empresarios.

“También se crea el Impuesto a las Demasías Caducas, que es cuando un ciudadano empeña algo y no lo reclama. La empresa vende el producto y entonces el ciudadano se queda sin su producto y la ganancia que tiene la empresa por vender el producto se va a gravar y vamos a gravar las erogaciones en casinos que se hace en todos los estados.

“Viene también el replaqueo, porque la Norma Oficial Mexicana establece hacerlo cada tres años, y durante cinco años no se hizo. Pero viene con estímulos a los autos de menor valor y descuentos hasta del 60 por ciento”.

La gobernadora dijo que la administración estatal prevé impuestos una vez que se haya reactivado la economía en el 2023, como un incremento fiscal a las bebidas alcohólicas.

Una de las innovaciones de esta administración es la Ley de Derechos Estatales, ya que no se registraban las inscripciones en planteles educativos o las actas del Registro Civil.

“Del 100 por ciento del presupuesto, a lo único que tenía acceso era al 30 por ciento, todo el 70 por ciento se iba en esos descentralizados”, explicó.

Recalcó sobre el tema de la pasada administración que debió ponerse orden en las finanzas estatales, pero no se hizo esa tarea que en esta gestión resulta fundamental para dar los resultados ofrecidos a los chihuahuenses. (Orlando Chávez / David Piñón / El Diario)

Nuevos ingresos

*Impuesto Sobre Nómina: Sube de 3 a 4% en 2022 / Baja al 3.5% en 2023 / Regresa al 3% en 2024

*Se crea Impuesto a las Demasías Caducas (dirigido a negocios de empeño de valores)

*Se crea Impuesto a las Erogaciones en Casinos

*Habrá replaqueo obligatorio en 2022

*Se crea Impuesto al Consumo de Bebidas Alcohólicas a partir de 2023

*Se crea Ley Estatal de Derechos para ordenar la recaudación y los ingresos del Gobierno