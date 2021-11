Anuncia Maru Presupuesto 2022 balanceado

Chihuahua.- La gobernadora del Estado, Maru Campos, presentó este mediodía detalles de lo que es el Presupuesto 2022 que enviará esta tarde al Congreso Estatal.

Destacó que durante cinco años se han presentado presupuestos con déficit, por lo que ahora se tendrá un presupuesto balanceado entre gastos e ingresos.

Destacó que este objetivo estaba planteado a tres años y gracias al trabajo financiero que se ha hecho se logró para este ejercicio.

Añadió que por primera vez en 12 años no se gastará lo que no se tiene y se gastará solo lo que se tiene. Expuso que ya no habrá créditos a corto plazo como una forma de financiar a la administración estatal.