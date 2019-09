Un canto liberador

Los Tigres del Norte se adentró en el mundo carcelario de la comunidad latina en Estados Unidos y convirtió la experiencia en un documental, que estrenará en la plataforma Netflix el domingo próximo.

El pasado marzo la agrupación norteña ofreció dos conciertos en la prisión de Folsom, California, uno en el pabellón de hombres y otro en el de las mujeres. Ahí grabaron el documental para Netflix, que estrena mañana y un disco en vivo que lanzaron el pasado 13 de septiembre.

Fueron los primeros artistas autorizados por el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California para filmar en la penitenciaría, medio siglo después.

A principios de agosto lanzaron la canción La Prisión de Folsom, una versión en español con acordeón del clásico de Cash Folsom Prison Blues de 1955, con un video musical que muestra la alegría que llevaron a la población carcelaria con su espectáculo.

En conjunto con el documental y el álbum, la banda acaba de lanzar un segundo video musical, Mi Sangre Prisionera filmado durante el concierto del grupo en la prisión de Folsom.

La letra de la canción resalta el alto precio que pagan los familiares de los reclusos, el poder de la letra del sencillo se visualiza claramente en el video por la emotiva respuesta de los reclusos al escuchar la canción en vivo.





El documental

El documental junto con el álbum fue filmado y grabado en vivo para coincidir con el 50 aniversario del álbum en vivo de Johnny Cash At Folsom Prison y el lanzamiento de la carrera legendaria de Los Tigres del Norte, una agrupación familiar de jóvenes que cruzó la frontera de México a los Estados Unidos con el fin de tocar su música a migrantes y prisioneros.

La idea del homenaje a Cash surgió durante una conversación casual de Hernández con el conocido ejecutivo de la música Zach Horowitz. El cantante mexicano le contó que le gustaría volver a actuar en alguna prisión, algo que hicieron recién llegados a este país pero que nunca repitieron.

Para el homenaje a Cash, Los Tigres no sólo recibieron la bendición de la familia del difunto superastro de la música country. También contaron con la colaboración de su propia nuera, Ana Cristina Cash, quien fue la encargada de traducir Folsom Prison Blues al español.





Una experiencia desgarradora

Jorge Hernández dice que todavía se despierta pensando en los presos que conoció a principios de año en la Prisión Estatal de Folsom. Han pasado meses desde que se presentó allí con su emblemática banda y la tristeza por lo que vio aún lo abruma.

“Son sentimientos muy encontrados. Entras ahí y pues es otra forma de cómo ver la vida. Desde que entras todo está marginado, ellos no se pueden acercar a ti si no tienen permiso... Se siente como una distancia de dos mundos entre dos personas”, dijo el músico mexicano en una entrevista reciente con The Associated Press.

Los Tigres del Norte, por su parte, han sido la voz de muchos inmigrantes a través de canciones como Contrabando y traición, Vivan los mojados, Un día a la vez y El emigrante.

Es un recorrido por el mundo del Latino en prisión contada a través de las canciones de la banda y las historias de las prisioneras y prisioneros latinos entrevistados para el documental dentro de la prisión de Folsom.

Hernández, quien durante la entrevista con AP contrapuso la emoción de estar ahí con la tristeza de escuchar las historias de los reos- los motivos por los que están presos, la cantidad de años que llevan o les quedan ahí-, lamentó el alto porcentaje de hispanos en la cárcel: 43% según el documental, muchos de ellos mexicanos.





Las nuevas generaciones

Ahora su misión es concientizar sobre esta situación a las nuevas generaciones.

“Queremos mandarle un mensaje a las nuevas generaciones y a todo el público que tengamos las mayores precauciones de no llegar ahí donde están ellos”, expresó el líder vocal y figura de una de las bandas más emblemáticas de la música mexicana.

A medida que la demográfica del país continúa cambiando, y con el 43% de la población Latina encarcelada en el estado de California, no podría haber mejor momento para resaltar el tema del encarcelamiento de los Latinos en los Estados Unidos.

Durante el concierto, se incluyen además testimonios de reclusos, quienes hablan de sus experiencias en el lugar y el por qué han sido condenados a permanecer en ese lugar para cumplir con sus condenas.

Siendo éste el primer álbum que acompaña un trabajo cinematográfico en los cincuenta años de carrera de la banda, "Los Tigres del Norte at Folsom Prison” incluye algunas de las canciones más poderosas de Los Tigres, especialmente seleccionadas por el grupo para este proyecto, de forma que conectaran con las historias personales narradas por los reclusos en el documental.

“En las primeras dos, tres canciones todo era como que no sabíamos cuál sería la reacción y ellos tampoco estaban como muy sueltos hasta que a medida que fuimos empezando a cantar es que ellos mismos solicitaban(los temas), porque antes hubo una encuesta y eso fue mejor”.