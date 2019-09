Portar con orgullo y devoción el traje charro desde hace más de 25 años, así como su talento y esfuerzo por mantener vigente en los escenarios el género ranchero ha posicionado a Gerardo Fierro como ‘El Rey del Mariachi’.

Con su sombrero ancho, traje de lana y gamuza bordado con hilo canutillo, que para él es “una artesanía y obra de arte”, el ahijado de Aída Cuevas recibirá el nombramiento de ‘rey’ en el auditorio cívico Benito Juárez durante el Tercer Festival del Mariachi, el domingo 13 de octubre.

“Para mí es una responsabilidad muy grande, porque no cualquiera canta música ranchera, se requiere de mucho esfuerzo y sacrificio para llegar a los jóvenes. Este nombramiento es para mí algo bien bonito”, platica Fierro Sandoval en entrevista para El Diario.

Ser oriundo de El Paso, Texas y estudiar en Riverside High School, ser hijo de padres mexicanos y vivir en Ciudad Juárez le permitió forjar una visión binacional que lo hizo valorar cada vez más las cultura mexicana.

“Tenía 3 años cuando me aprendía los comerciales de la televisión y los cantaba. En mi familia nadie es artista y eso lo raro. A mí me llegó la música mexicana como por destino, porque es la única que hace que se me erice la piel y que sienta algo bien bonito”, agrega el cantante de 35 años.

La fascinación que despertó en él este género musical lo incitó a colarse en las fiestas patrias a las que asistían mariachis; así conoció a Aída Cuevas.

“Ella me dijo ‘usted hágase pa’ acá’, y yo le respondí ‘es que yo canto’. Entonces Aída le pidió al mariachi que tocará El Aguacero, que es una canción bien difícil, y empiezo a cantar ‘se miran relampaguear’ y yo nada más veía la mirada de la señora como de ¡ah carajo! este chavalito qué, y yo seguía ‘ay, ay, ay’ y desde ahí cuento con el gran apoyo”, menciona Fierro.

El cariño que siente Cuevas por su ahijado sale a relucir cada vez que la máxima exponente del regional mexicano visita la ciudad, pues es él quien siempre abre sus conciertos, motivo por el que ahora ha decidido llevárselo a la gira que hará en Estados Unidos.

“Para mí que una persona así me dé la oportunidad de pisar su escenario es algo espectacular”, añade el Rey del Mariachi.

Todo su talento y esfuerzo se ven reflejados en la gira con Aída y en el nombramiento que recibirá en la ciudad, pero también en su colaboración en el proyecto México Soy, en conjunto con Joanna Bernal, Paola Marín, Walterio Magdaleno y Carlos Alberto y en su programa radiofónico Domingo Ranchero con Gerardo Fierro trasmitido por La Rancherita.





24 de agosto de 1982

35 años de edad

Nació en El Paso, Texas

Estudió en

Riverside High School

Su preparación vocacional la comenzó con el maestro juarense Moisés de Velazco, pero tras su fallecimiento continuó preparándose con el tenor Lázaro Ferrari, quien es uno de los mejores maestros de Estados Unidos y reside en El Paso, Texas.



Eventos



3er Festival del Mariachi

Auditorio Cívico Benito Juárez

Domingo 13 de octubre

4:00 pm



Inauguración del Paseo

de Juan Gabriel

Casa de Juan Gabriel

Avenida 16 de Septiembre

En octubre



Fiesta Mexicana

Tec de Monterrey

Jueves 12 de septiembre

5:00pm