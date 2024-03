Tuvo Dr. Dre tres accidentes cerebrovasculares en 2021

Dr. Dre compartió que en 2021 enfrentó tres derrames cerebrales mientras estaba en el hospital por su aneurisma cerebral en 2021, en entrevista con James Corden en This Life of Mine de SiriusXM.

Pese a su delicado estado de salud, al momento de su hospitalización envió un comunicado de prensa asegurando que estaría de vuelta a casa pronto.

"Estoy muy bien y recibo una atención excelente de mi equipo médico. Saldré del hospital y regresaré a casa pronto. Un saludo a todos los grandes profesionales médicos de Cedars", dijo.

El magnate de la música hip-hop reflexionó acerca de esta experiencia y expresó la frustración de no poder controlar la situación, pues simplemente sucede.

Asimismo, comentó con Corden que un dolor detrás de la oreja derecha, que pronto sería insoportable, fue lo que inicialmente lo llevó al hospital.

"Me levanté y continué con mi día, y pensé que podía simplemente acostarme y tomar una siesta. Mi hijo tenía una amiga que estaba allí y me dijo: 'No, tenemos que llevarte al hospital'", dijo. "Entonces me llevaron a atención de urgencia". Pronto le dijeron que era grave, compartió.

"Lo siguiente que supe es que me estoy desmayando. Entro y pierdo el conocimiento y terminé en la UCI. Estuve allí durante dos semanas. Escucho a los médicos entrar y decir: 'No sabes la suerte que tienes'", agregó.

Dr. Dre comentó la ansiedad provocada por no poder prevenir el aneurisma y la raquítica respuesta por parte de sus médicos.

"Nadie pudo darme una respuesta. No tenía idea de que tenía presión arterial alta ni nada de eso porque estoy preocupado por mi salud. Levanto pesas, corro y hago todo lo que puedo para mantenerme saludable", aseguró.

Afirmó no estar seguro de si esta experiencia significó un cambio importante en su vida, pero sí de valorar aún más su vida.

"Definitivamente te hace apreciar estar vivo, eso es seguro. Es una locura, así que ahora sé que no tenía control sobre eso. Es simplemente algo que podría suceder de la nada. Te despiertas y dices: 'Mierda'. Vale, estoy aquí'", sentenció.