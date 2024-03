¡Oscar explosivo!

Associated Press | Christopher Nolan se lleva el premio como Mejor Director Associated Press | Emma Stone se impone y gana como Mejor Actriz por ‘Poor Things’ Associated Press | John Cena subió al escenario para presentar el premio al mejor diseño de vestuario durante la 96ª edición de los Premios de la Academia The New York Times | Los Osage Tribal Singers interpretan “Wahzhazhe (A Song for My People)” de “Killers of the Flower Moon”

Los Angeles— "Oppenheimer", una solemne película biográfica de tres horas que se convirtió en una improbable sensación de taquilla de mil millones de dólares, fue coronada como la mejor película en la 96ª edición de los Premios de la Academia que se duplicó como una coronación para Christopher Nolan. Después de pasar por alto durante años al que posiblemente sea el autor más importante de la gran pantalla de Hollywood, los Oscar recuperaron el tiempo perdido al conceder siete premios a la superproducción biográfica de Nolan, entre ellos el de Mejor Actor para Cillian Murphy, el de Mejor Actor de Reparto para Robert Downey Jr. y el de mejor director para Nolan. Al elegir a "Oppenheimer", la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas hizo algo que no hacía desde hacía más de una década: entregar su máximo galardón a una película de estudio de gran presupuesto y muy vista. En una industria cinematográfica en la que una capa, un dinosaurio o Tom Cruise han sido a menudo un requisito para la taquilla, "Oppenheimer" atrajo a montones de cinéfilos a las salas con un drama complejo y lleno de fisión sobre J. Robert Oppenheimer y la creación de la bomba atómica. "Oppenheimer", una película cargada de inquietud por la capacidad humana para la destrucción masiva, también se reveló –incluso por encima de su compañera en el fenómeno cultural, "Barbie"– como un filme adecuadamente premonitorio para tiempos plagados de cataclismos, provocados o no por el hombre. El concurso más seguido de los premios de la Academia fue para Emma Stone, que ganó el premio a la Mejor Actriz por su interpretación de Bella Baxter en "Poor Things". Nolan ha tenido muchas películas en la mezcla del Oscar antes, incluyendo "Inception", "Dunkirk" y "The Dark Knight". Pero su victoria del domingo por la dirección es el primer premio de la Academia para el cineasta de 53 años. En su discurso de aceptación, Nolan señaló que el cine tiene poco más de cien años. "No sabemos hacia dónde se dirige este increíble viaje", dijo Nolan. "Pero pensar que soy una parte significativa de él significa el mundo para mí". En la gala del domingo, presentada por Jimmy Kimmel, no faltaron las actuaciones más deslumbrantes, como la interpretación del éxito de "Barbie" "I'm Just Ken", cantada y bailada por Ryan Gosling, con la ayuda a la guitarra de Slash. Un mar de Kens inundó el escenario. "Barbie", la película más taquillera del año pasado con más de mil 400 millones de dólares en ventas de entradas, no ganó ningún premio hasta casi tres horas después de iniciada la ceremonia. Ganó Mejor Canción (lo siento, Ken) por "What Was I Made For?", de Billie Eilish y Finneas. Es su segundo Oscar, dos años después de ganar por su tema de James Bond, "No Time to Die".