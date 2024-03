Retratan el ascenso y la caída del diseñador John Galliano

Ciudad de México.- En su documental Ascenso y Caída: John Galliano (High & Low), el cineasta Kevin Macdonald hace un paralelismo entre el diseñador británico que transformó las pasarelas en alocadas fantasías y el conquistador Napoleón Bonaparte.

Yo creo que John no es ideológicamente antisemita. Esa es mi opinión. Creo que en ese tiempo él tuviera ciertas intolerancias residuales por cosas que escuchó o vio en los medios o donde sea

Ambos, dice el ganador del Óscar en un encuentro con medios, son hombres pequeños, con ideas geniales, outsiders que cimbraron su época y construyeron imperios desde París, pero los dos, también, fueron exiliados, enviados al ostracismo.

"La diferencia es que John regresó y ha estado de vuelta por más de 100 días. Napoleón sólo tuvo 100 días y llegó su Waterloo (donde fue finalmente derrotado). John lleva de regreso varios años.

"Recientemente, hace un par de meses, hizo un show de modas (para la firma Maison Margiela) y algunos dijeron que era de los mejores de su carrera, hizo trabajos increíbles. Rompió la maldición de Napoleón", afirma el escocés.

Macdonald, mejor conocido por el drama El Último Rey de Escocia, formula su película, que estrena el jueves en cines, alrededor del episodio en 2010 en que Galliano, el diseñador más influyente de esa época, fue grabado borracho mientras lanzaba una retahíla de insultos antisemitas.

Fue echado de la casa Dior, condenado penalmente y multado, y permaneció "cancelado" por la industria un par de años, hasta que fue expiado tras trabajar en sí mismo y acercarse a organizaciones educativas sobre el Holocausto.

¿Lo que hizo fue imperdonable?, ¿era en verdad antisemita?, ¿se puede, y debe, separar la obra del artista que la produjo?, ¿es lícito que el autor de algo reprobable recupere una posición de poder?, son algunas ideas en las que medita el filme.

"El documental pretende abrir temas en vez de cerrarlos", dice el realizador. "La audiencia puede debatir, discutir, hacerse su propia idea. Él hizo algo horrible, dijo algo realmente ofensivo. Para alguien eso puede ser imperdonable.

"Otro más puede decirte: 'Conozco alcohólicos que dicen y hacen cosas horribles, pero puedo perdonarlos'. Es una decisión individual. No es redención, es debate y discusión".

Macdonald, documentalista que ya hizo estudios fílmicos sobre figuras como Whitney Houston y Bob Marley, dibuja a Galliano desde sus estudios de diseño en Londres, donde maravilló tempranamente con su creatividad, hasta llegar a la actualidad.

Aborda la sobrecarga de trabajo que precedió el estallido de aquellos insultos, lo mismo que sus ataques nerviosos, así como su adicción al alcohol y las drogas, secretos a voces.

"Es mi visión sobre John. Nadie tuvo injerencia en él, yo respondo por el corte final, como siempre. John reconoció eso, estuvo de acuerdo, nunca trató de interferir, ni decirme: 'Esto está más allá de los límites', 'No puedes hablar de esto', 'No voy a responder eso'. No quiso persuadirme para sacar algo del filme. Lo admiro por eso".

Al ser todavía una celebridad controversial, muchas de las personas a las que el Macdonald se acercó para entrevistarlas declinaron salir a cuadro, pues no deseaban sufrir consecuencias por ser asociados a Galliano.

"Por otro lado, me sorprendió cuántas celebridades, como Kate Moss, Naomi Campbell, Charlize Theron, Anna Wintour, incluso cuando pudo ser contraproducente para ellas, quisieron ser parte de esto, querían hablar de John porque son sus amigas, le son leales", admite.

Si bien Ascenso y Caída pone a Galliano en el banquillo de los acusados, no tiene reparos en reconocer las aportaciones como director creativo de Givenchy y Dior, donde llevó la alta costura a otro nivel con una obra, llena de teatralidad, codiciada por todo el mundo.

"Nadie quiere ser juzgado por un video de 10 segundos. Todos hemos hecho cosas que no nos enorgullecen, que no amamos, pero muchos tenemos la fortuna de no ser celebridades para que nos avergüencen por eso".