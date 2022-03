Nueva York.— Se están llevando a cabo los últimos preparativos para la 94ava entrega de los Premios de la Academia y el tan esperado regreso a la glamorosa normalidad de Hollywood después de una apagada ceremonia y bajos ratings del año pasado.

Esto es todo lo que necesita saber acerca de los Oscar del 2022:

¿Cuándo será la ceremonia?

El domingo 27 de marzo en el Teatro Dolby en Los Ángeles. El evento empezará a las 8 p.m., tiempo del Este, y será transmitido en vivo por ABC.

¿Quiénes serán los presentadores?

Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes. El productor Will Packer comentó que cada una de ellas aportará algo diferente al show.

¿Quiénes entregarán los premios?

Los productores del show seguirán agregando nombres durante esta semana, hasta el momento la lista incluye a: Lady Gaga, Kevin Costner, Samuel L. Jackson, Zoë Kravitz, Anthony Hopkins, Lily James, Daniel Kaluuya, Mila Kunis, John Leguizamo, Simu Lu, Rami Malek, Lupita Nyong´o, Rosie Pérez, Chris Rock, Naomi Scott, Wesley Snipes, Uma Thurman, John Travolta, Yuh-jung Youn, Ruth E. Carter, Halley Bailey, Sean “Diddy” Combs, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Shawn Mendez, Tyler Perry y Tracee Ellis Ross.

¿Qué películas están nominadas como la mejor de los Oscar 2022?

Las 10 películas que compiten por el primer lugar de este año son: “Belfast”, “CODA”, “Don´t Look Up”, “Drive My Car”, “Dune”, “King Richard”, “Licorice Pizza”, “Nightmare Alley”, “The Power of the Dog”, “West Side Story”.

¿Cuáles son los desairados más sorprendentes de este año?

Hubo muchas sorpresas la mañana en que se hicieron las nominaciones al Oscar.

Algunas exclusiones incluyen a Denis Villenueve, cuya película “Dune” recibió el segundo mayor número de nominaciones con 10, detrás de “The Power of the Dog” con 12, incluyendo a la mejor fotografía, pero no obtuvo ninguna nominación a la dirección.

La categoría de la mejor actriz fue especialmente brutal en este año, dejando fuera a Lady Gaga por “House of Gucci”, Jennifer Hudson por “Respect” y Caitriona Balfe por “Belfast”, y Renate Reinsve por “The Worst Person in the World”.

¿Cuáles son las predicciones sobre los ganadores?

“The Power of the Dog” es la que lleva la ventaja en la categoría de mejor película y mejor director, pero también hay posibilidades para “CODA”. Otros posibles ganadores incluyen a Will Smith al mejor actor por “King Richard”. Jessica Chastain a la mejor actriz por “The Eyes of Tammy Faye”, Troy Kotsur al mejor actor de reparto por “CODA” y Ariana DeBose por la mejor actriz de reparto por “West Side Story”.

¿Qué más podemos esperar de los Oscar?

Los organizadores han prometido que la transmisión durará tres horas y quieren que sea lo más entretenido posible.

Los nominados a la mejor canción como Beyoncé, Van Morrison y Billie Eilish están en pláticas para participar en el evento.

¿Habrá alguna controversia en este año?

Los Oscar es un evento de alto perfil que cada año alguien se molesta por algo, especialmente si hay cambios, pero en este año, la mayor controversia terminó cuando se tomó la decisión de presentar algunos premios antes de la transmisión en vivo y editarlos posteriormente en el show.

Se premiarán ocho categorías como cortos —acción en vivo, películas animadas y documentales—, edición, cabello y maquillaje, sonido y diseño de la producción.