Tiene Carmen Salinas actividad cerebral leve

Ciudad de México— Familiares de Carmen Salinas dieron un nuevo reporte médico, donde informaron que la actriz tiene actividad cerebral leve, pero que continúa grave.

Carmen Plascencia, nieta de la actriz y Gustavo Briones, sobrino de Carmen Salinas, señalaron que no ha habido mejoría ni deterioro, informó Excélsior.

“Igual, igual, no ha habido ni mejoría ni deterioro, todo exactamente igual. Sigue grave, pero estable. Tomografías han sido dos las que le han hecho y están igualitas. Como sigue exactamente lo mismo. No sé si les había contado que en el electro le encontraron movimiento en el cerebro, sí tiene vida”, explicó Carmen.

Carmen Plascencia destacó que no se atreve a decir que hay esperanza, pero tampoco se resigna a que ya no hay nada que hacer.

“Tiene poca actividad cerebral. Lo que marcan los estudios que se le han hecho en todos estos días, es una condición grave. Eso es lo que podemos decirle, que nos han reportado los médicos. Lo que los médicos nos dicen no es hacia una evolución, hacia un empeoramiento, sencillamente nos hablan del estado en el que se encuentran. No me atrevería a decir que esto es esperanzador porque es muy fuerte decirlo. No me atrevería a decir que ya no hay nada que hacer. Solamente decirles el estado en el que estamos, hay actividad cerebral. Los estudios marcan que sigue siendo una condición de coma natural-grave”

Asimismo, indicaron que los signos vitales de la primera actriz siguen estables y que continúa con respirador.

Fue Gustavo quien afirmó que tienen fe en que dios les hará el milagro de ver con bien a Carmen Salinas.

“Estamos esperando que dios nos haga el milagro, nos lo va a hacer, estamos con la fe de que dios nos hará el milagro y vamos a salir adelante”

Fue el pasado 11 de noviembre durante la madrugada que la actriz, de 82 años, fue trasladada al hospital tras sufrir un derrame cerebral.