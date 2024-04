Susana Ballesteros: De ser voz del GPS a cantante

Ciudad de México.- Quien ha usado el GPS en español en cualquier parte de Latinoamérica ubica la voz de Susana Ballesteros a la perfección, y aunque cantando suena diferente, sus temas reflejan la versatilidad de su capacidad interpretativa.

Nacida en Madrid, España, y radicada en Los Ángeles desde hace más de una década, la también periodista y compositora explicó que le puso voz al llamado Sistema de Posicionamiento Global (GPS), que está disponible en apps de Google y Waze, por medio de varias audiciones y que la experiencia aún la considera surrealista.

"Tuve que pasar un proceso largo de aprender el acento, de hacerme un hueco en el mundo de la locución aquí en Estados Unidos, empezando por las 's', que son latinas.

"El GPS digamos que validó un poco lo que hice, porque hay que ser muy específicos con la cadencia y la entonación", detalló Susana, en entrevista desde Los Ángeles.

Recordó que cuando grabó su voz, visualizó una entonación amigable y clara aunque no se imaginaba que iba a tener tanta repercusión en su vida profesional.

"Antes de hacerlo estuve en Argentina, y vi el caos del tráfico; cuando grabé, me imaginaba que estaba hablando directamente con el taxista, diciendo que todo está bien, era la manera de hacerlo. Lo hice con amor, y creo que en la vibración de la voz es donde se nota", dijo la intérprete de "Déjame" y "Maravillosamente Rara".

Esposa del periodista argentino Gerardo Pratt, con quien tiene dos hijas, y también creadora de música, Susana se presentará por primera vez en la Ciudad de México, el 18 de abril en el Foro del Tejedor.

"Siempre quise cantar, y me daba mucho apuro decir, y no me creía que podía ser cantante. Era una pasión tan grande que la idealicé y la veía muy lejos.

"Es sólo transmitir, es básicamente mostrarse al mundo y dar lo que uno hace, es lo que tengo que ofrecer, es lo mío, y hay que ser valiente y hacerlo y ahora me da mucha emoción ir por primera vez a Ciudad de México, que no conozco", destacó Ballesteros, de 42 años.

Su canción más escuchada en plataformas es "Ya Me Cuido Yo", y el más reciente corte es "Si Es Que Tiene Que Doler", en la que contó con la producción del argentino Sebastián Schon.

"Cada canción es un laborioso proceso de ir encontrando poco a poco la idea que uno tiene en la cabeza. Eso sucede así, digo, vamos a meterle una guitarra eléctrica, o le ponemos eso".

Tras diversos conciertos en auditorios pequeños de Canadá y Estados Unidos, el que tiene proyectado para el Foro del Tejedor constará de un programa de alrededor de hora y media con canciones de su autoría y algunos clásicos del folclor latinoamericano.

"Es un poquito de todo, es un compendio de lo que canto, de lo que me gusta, de lo que me sabe mucho, y de México tengo una canción preparada que me encanta; es mi versión, mi interpretación, es 'La Llorona'".