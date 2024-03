Matthew Underwood de 'Zoey 101' revela historia de abuso

Ciudad de México.- Matthew Underwood actor de la serie Zoey 101 dio a conocer que fue agredido sexualmente por el agente que lo representaba en ese momento, uniéndose a una ola de denuncias de estrellas infantiles y juveniles.

"Cuando tenía 19 años, fui acosado sexualmente y luego agredido por mi agente en ese momento, quien había pasado una buena cantidad de tiempo generando confianza en mí como amigo y mentor.

"Una vez más, mi confianza fue traicionada y mi propia imagen fue aplastada. Lo denuncié a la agencia y desde entonces lo despidieron, aunque todavía está activo en la industria. Esta experiencia provocó que me alejara de Los Ángeles y pusiera fin a mi búsqueda de la actuación", señaló en un posteó en Instagram.

Underwood afirma que accedió a hablar del tema en sus redes luego de que ha sido señalado de defensor de pedófilos, tras el estreno del documental de Investigation de Discovery Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV que presenta acusaciones de abuso contra el creador de Zoey 101, Dan Schneider, y varios miembros del equipo de Nickelodeon .

"Me imagino que muchos de mis amigos en el negocio están siendo igualmente acosados, así que comparto esto con la esperanza de que algunos de ustedes puedan reconocer que solo porque una persona no grita a los cuatro vientos que los pedófilos son malos o que la gente puede ser una mierda; eso no significa que no tengan sus propias razones para permanecer en silencio, buenas razones, razones personales", escribió.

Underwood interpretó a Logan Reese en Zoey 101 durante cuatro temporadas de 2005 a 2008. Repitió su papel en la comedia romántica de 2023 Zoey 102, una secuela de la serie de Nickelodeon que también estuvo protagonizada por los miembros del elenco original Jamie Lynn Spears, Erin Sanders, Sean Flynn, Christopher Massey, Jack Salvatore Jr. y Abby Wilde.

Sin embargo, el actor aclara que no tuvo historias de abuso por parte de Schneider ni del personal de Nickelodeon y eso no quiere decir que proteja delitos.

"Nunca tuve una mala experiencia trabajando en el set de un programa de Nickelodeon y nunca tuve una mala experiencia con Dan. Me gusta creer que las personas tienen la capacidad de ser mejores humanos y Dan parece reconocer que había sido un imbécil en su pasado. Me gusta creer que es totalmente capaz de ser un creador y un compañero de trabajo con el que todos puedan disfrutar trabajar.

"No puedo creer que tenga que decir esto, pero por supuesto que no apoyo a los pedófilos. Por favor, dejen de desearle la muerte a mi familia y reconsideren la posibilidad de acosar a otros actores que desean mantener su privacidad; nunca se sabe quién ya ha sido víctima del infierno que les estás deseando", finalizó.