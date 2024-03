Festeja Kate Beckinsale la Pascua desde el hospital

La actriz Kate Beckinsale desató la preocupación de sus seguidores y colegas del medio al publicar una nueva fotografía en Instagram donde deja ver que continúa hospitalizada este Domingo de Pascua, tres semanas después de demostrar que estaba internada.

La estrella de Inframundo (Underworld) posteó una actualización este domingo, con la cual compartió su discreta celebración de la Pascua desde lo que parece ser una camilla de hospital.

"¡Feliz Pascua!", escribió la actriz de 50 años, adjuntando una fotografía de sus pies luciendo un par de calcetas de conejos.

El posteo desató la preocupación de sus seguidores, quienes cuestionaron a la famosa sobre su actual estado de salud, pues no ha compartido detalles sobre ello.

En la sección de comentarios se hicieron presentes famosas como Gwen Stefani, quien le preguntó "¿Qué pasa?", mientras la prometida de Rebel Wilson, Ramona Agruma, escribió "Que te mejores, querida".

Alice Evans, actriz de The Vampire Diaries, comentó: "Lamento mucho que todavía estés en el hospital, Kate. Espero que no pase nada grave. Sé que pasaste por situaciones difíciles el año pasado. Te envío amor y vibras positivas".

El reciente posteo de Beckinsale surge días después de que ella publicara un mensaje desde el hospital el 11 de marzo, con motivo al Día de la Madre en Reino Unido, donde agradeció el apoyo de su progenitora, sobre todo durante momentos difíciles.

"Feliz cumpleaños y Día de la Madre del Reino Unido a mi increíble madre, en esta última semana.

"Gracias a aquellos que nos aman y nos apoyan cuando es una mierda y tratan de asegurarse de que haya algunas partes que no lo son. Y por cuidar a nuestros perros cuando no podemos, y llevarnos a recordar cosas felices cuando no podemos. Y venir cuando estemos enfermos para sentarse con nosotros. Y enviar globos y verificar que estamos saliendo adelante con amor", escribió Kate en el posteo.