Se une Miley Cyrus al nuevo álbum de Beyoncé

Ciudad de México.- El próximo álbum de Beyoncé, Cowboy Carter, promete ser una experiencia musical única, pues además de una variedad de géneros, contará con la participación de varios artistas como Miley Cyrus.

La cantante, de 42 años, compartió la lista de canciones de su octavo álbum de estudio, en donde se muestra"II Most Wanted", en colaboración con Cyrus.

Este tema marca un momento significativo en la carrera de ambas artistas, especialmente para la intérprete de "Flowers", quien ha demostrado admiración por "Queen B".

En una entrevista con Oprah Winfrey, Miley, de 30 años, dijo que su madre, Tish, estaba "enamorada de Beyoncé" y la usó como modelo a seguir en su carrera.

Dolly Parton, Post Malone, Willie Nelson y Willie Jones son algunos de los otros artistas que se unieron al álbum de Beyoncé , que tendrá un total de 27 pistas.

"¡La amo! Es una chica hermosa y una gran cantante", dijo Parton tras grabar "Jolene".

De acuerdo a NME, Cowboy Carter marca la segunda entrega de un proyecto de trilogía que comenzó con Renaissance en 2022.

Luego de compartir la portada de su álbum, Beyoncé ha abordado una serie de reacciones negativas por haber incursionado en la música country.

"Este álbum tardó más de cinco años en realizarse. Nació de una experiencia que tuve hace años donde no me sentí bienveniday tenía muy claro que no lo era.

"Pero, gracias a esa experiencia, profundicé en la historia de la música country y estudié nuestro rico archivo musical", escribió la intérprete en redes sociales.