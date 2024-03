Hipnotiza Grimes a sus fans con un DJ Set en el Ceremonia

Ciudad de México.- Apenas a principio del mes, Grimes lanzó Geidi Primes, su más reciente álbum de estudio y esta noche, desde el segundo escenario del Ceremonia, del primer día del festival que congregó a 55 mil asistentes, fue presentado, pero no interpretado.

La canadiense, de 36 años, arrancó a las 22:40, mientras el viento despeinaba su larga cabellera rubia y la portada de su nuevo disco resaltaba en las pantallas.

Con lentes oscuros y una larga tornamesa, Grimes hipnotizó a los que abarrotaron la zona del segundo entarimado.

Con visuales inmersivos, la productora brindó lo que parecía un DJ Set, pues no la acompañaron bailarines y tampoco cantaba.

Desde el tema para película Duna hasta "Bitch Better Have My Money" de Rihanna fueron mezclados en vivo.

Sin embargo, a la gente parecía no gustarle y poco decepcionada, pues poco a poco comenzaron a abandonar el lugar.

Grimes siguió en el entarimado intentando complacer a sus fanáticos. Cabe recordar que la artista no estaba contemplada en el cartel del festival, pero tomó el lugar de FKA Twigs.

La velada continuó con diferentes mezclas y muchos de los fanáticos descontentos, que esperaban un show más completo y que Grimes deleitara con éxitos como "Genesis" o "Oblivion".