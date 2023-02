Saqué mi tubo y le di cuatro golpes: Alfredo Adame

El actor Alfredo Adame, ya dio sus primeras declaraciones después de involucrarse nuevamente en una pelea callejera en la Ciudad de México.

El actor Alfredo Adame dio a conocer que el percance en el que se vio involucrado la mañana de este jueves fue a causa de un problema vial y aseguró que fue él quien le dio tubazos a quien lo encaró.

"Tlalpan va congestionada. Llego, me quedo parado y de repente, para sorpresa mía, se para el cuate que está adelante y me dice: 'Oye, pues ¿qué te pasa?' Le digo: 'Pues, ¿qué me pasa de qué?' Me dice: 'pues es que le pegaste' (al carro). 'No, yo no le pegué a tu carro, ni lo he tocado, el mío estaba separado a tres, cuatro centímetros' y contesta: 'Tú lo hiciste'.

"Le dije: 'mira hermano, el mío está más bajo, es un BMW, no le pude haber hecho yo eso. ¿Crees que con mil pesos lo arregles?', pues que no, que eso sale mucho más caro, entonces, ok, vámonos ahí a un lado, vamos a orillarnos y ahí ya detallamos. Yo llevo prisa, voy al aeropuerto", relató Adame a un medio local.

Alfredo cuenta que cuando se bajó de su auto, el dueño del otro carro afectado estaba muy agresivo, pero así le hizo frente.

"Le dije: 'mira cuate, acepta mis mil pesos o me voy, porque yo ya necesito irme' y de repente el cuate agarra y saca del coche un tubo, entonces, voy a mi coche, saco mi tubo y lo agarro a tubazos, y le metí cuatro tubazos, luego llegan otros tres, me agarran entre los tres, uno me empieza a someter, el otro me empieza a agarrar del cuello, todavía me quiso romper el espejo del carro.

"Ahí ya fue donde verdaderamente me enchilé y me bajé, saqué mi tubo y le di cuatro (golpes), que son cuando está él adelante del coche rojo, donde yo le estoy dando los tubazos, y luego llega otro cuate y me dice que me calme porque ya lo tumbé. Como que se acercan otros dos, y luego se empieza a hacer la bolita, total y ya me subo a mi coche, le aventé los mil pesos y me fui a Río Churubusco", finalizó el actor.

Momentos más tarde, Adame fue captado con una herida en la cabeza, arriba de un avión de la Ciudad de México.

Esta no es la primera vez que Adame se ve involucrado en una situación así, el año pasado fue golpeado en dos ocasiones, en septiembre por un hombre y en diciembre con una mujer, lo que propició que tuviera varias intervenciones quirúrgicas. Incluso casi pierde la visión de un ojo debido a un puñetazo que le dieron que le produjo un desprendimiento de retina.