Danna Paola desmiente problemas de alcoholismo

Ciudad de México.- Danna Paola negó los rumores de que tiene problemas con el alcohol, luego de que en redes sociales ella posteara que llevaba varios días de fiesta y bebiendo.

PUBLICIDAD

En conferencia de prensa, la cantante aseguró que estas versiones no le preocupan y pidió a sus fans no creerlas.

"Que no se preocupen, preocúpate en tu casa. Yo no estoy preocupada por mi mala fama, así soy yo, me gusta la fiesta, me echo una copa, estoy produciendo, estoy trabajando, no, no puedo darle gusto a todos.

"Lo que yo disfruto es la vida y no tengo por qué pensar en qué me tienen qué decir. Soy feliz, tengo una pareja, una familia, me la paso muy bien", expresó la intérprete de "Mala Fama".

Explicó que tras un compejo 2022, en el que tuvo desencuentros profesionales y personales, ha conseguido salir a flote y se siente mejor que nunca.

"Lo que viví en el 2022 fueron golpes de madurez, de realidad, viví momentos complicadísimos en muchos sentidos, fue un año de mucho crecimiento, crecí en muchas cosas.

"No fui insegura, empecé a trabajar eso, tengo ansiedad como muchas personas, a veces soy mi peor enemiga, hay que saber controlar con terapia y ver la luz después del túnel", dijo Danna Paola, quien tiene 27 años.

La también actriz dijo que está pasando por un proceso de renacimiento, que se siente orgullosa de hablarlo, y que incluso considera terapéutico al externarlo y manifestarlo con sus seguidores.

"El concierto es una gran terapia para mí, todos aquellos, y todes, les doy algunas palabra de terapia, hacemos terapias juntos, lloramos juntos.

"Si vas a llorar, lo que quiero es que llores perreando, bailando, bebiendo, en un show, eso en la vida necesitamos todes, ser felices", expresó la cantautora quien presentará el XT4S1S Tour a finales de febrero en el Auditorio Nacional.

Incluso los desperfectos en el recital que dio en el edificio de Paseo de la Reforma en noviembre pasado, que le dejaron un golpe en un ojo y media hora de suspenso por fallas técnicas, le han dado grandes lecciones y una perspectiva distinta de su trabajo como productora.

"Los errores suceden, nada es perfecto y aprendí muchísimo, de mí, y de mi equipo. Lo hicimos bien. Parte de las cosas que aprendí es que todo tiene solución, yo lloraba y lloraba, hacía mucho drama, viviendo esa experiencia aprendí.

"He aprendido a desconectar, ejecutar estando arriba del escenario y como soy muy perfeccionista, me gusta que todo salga perfecto, pero no siempre es así. Se solucionó, todo mundo estaba nervioso, acabé con un black eye y fue muy cool y dije 'lo di todo'", apuntó.

Por el momento, las fechas confirmadas para el el XT4S1S Tour son el 4 de febrero en Acapulco, el 10 en Morelia, el 11 en Guadalajara, el 17 en Torreón, el 18 en Monterrey, el 25 y el 26 en Ciudad de México, y el 3 de marzo en Querétaro, el 4 en León y el 11 en Tijuana.