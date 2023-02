Ozzy Osbourne fuera de los escenarios por problemas de salud

Ciudad de México.- Ozzy Osbourne anunció la cancelación de su gira y el resto de sus presentaciones en vivo por deterioros de salud físicos que le impiden viajar.

La gira del rockero de 74 años que estaba programada para mayo en la que daría shows en Reino Unido y el resto de Europa ya había sido cancelada debido a la pandemia por Covid-19.

PUBLICIDAD

En un comunicado publicado en redes sociales, Ozzy Osbourne agradece la espera de sus fans por su gira y explica su condición física.

"Esta es probablemente una de las cosas más difíciles que he tenido que compartir con mis fieles seguidores. Como todos saben, hace cuatro años tuve un accidente grave en el que me dañé la columna. Mi único propósito durante este tiempo ha sido volver al escenario", escribió.

El intérprete de "Paranoid" comentó que se ha sometido a tratamientos con células madre y a terapias, sin embargo su cuerpo no ha respondido como debería.

"Nunca hubiera imaginado que mis días de gira terminarían de esta manera. Mi equipo está trabajando para encontrar una manera para que pueda continuar cantando en vivo sin tener que viajar de ciudad en ciudad y de país en país", agregó.

El equipo de Ozzy Osbourne está buscando alternativas para que pueda volver a cantar en vivo y agradeció a sus fans que guardaron sus boletos por 4 años.

"Estoy honestamente honrado por la manera en que ustedes han conservado sus entradas pacientemente todo este tiempo. Pero con toda conciencia, ahora me he dado cuenta de que no soy físicamente capaz de hacer las próximas fechas de mi gira por Europa/Reino Unido, ya que sé que no podría hacer frente a los viajes necesarios", añadió.

En 2019 el cantante fue diagnosticado con Parkinson, además tuvo una fuerte caída que afectó sus nervios por la que tuvo que someterse a varias cirugías.