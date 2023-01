Participa Iker en video de Karol G

Ciudad de México.- La chispa y simpatía del niño regio conocido como Iker, El Millonario, famoso en redes sociales, cautivó también a Karol G, quien le pagó el avión y lo voló hasta Medellín, Colombia, para que fuera parte de su nuevo video musical.

El pequeño de 6 años, vecino de la Colonia Pedregal del Topo Chico, en el municipio de Escobedo, recibió una inesperada llamada del equipo de la estrella urbana, considerada la mujer más influyente del género.

El motivo era invitarlo a Colombia para unirse a una producción en la que participarían otros niños. En cuestión de días, Iker se trasladó de Monterrey a Medellín para vivir una inesperada aventura y sin duda, una gran experiencia que puede proyectar su popularidad a otros niveles.

"Ella mandó a pedir el niño para el video. Nosotros no sabíamos para qué era, pero fuimos a Colombia el 7 de diciembre. Se comunicaron con nosotros un martes y para el viernes volamos a Medellín", informó un allegado a Iker.

"Karol nos recibió y convivió con el niño. Llegamos al set donde se grabó el video".

A través de sus redes sociales, donde la siguen millones de admiradores, la colombiana compartió un adelanto de lo que será parte de su nuevo álbum un trabajo en el que dijo, al que tanto amor y tiempo le ha dedicado.

En el clip, aparecen varios niños capturando llamadas en un tipo call center de la diversión.

Iker, con la chispa que lo caracteriza, fue elegido entre el grupo de infantes para tener un diálogo inicial con Karol en el tema que podría llevar por título "Mañana Será Bonito".

"Mande", saluda Iker.

"Aló", le responde Karol.

"¿Cómo le puedo ayudar, señorita?".

"Es que me encontré un papelito que decía que si no me sentía bien, podía llamar", le explica ella.

Después de darle un sorbo a un vaso de refresco y mientras comía, Iker le dice que le mandaría una ambulancia.

"¿Por qué no le hace una carta a Santa Clós y le pide que te traiga carbón para hacer una carnita asada?", comenta el niño regio.

Después de cantar una estrofa de su éxito "Bichota", "El Millonario" le da ánimos.

"Pero, señorita, no importa qué, porque mañana será bonito", dice el niño en el clip provocando la risa de la cantante mientras se escucha el sonido urbano del tema.

"Fue la sencillez del niño y su espontaneidad lo que vio en él", aseguró la fuente, quien viajó con Iker a Colombia. "Tengo muy claro lo que ella le dijo".

El niño se hizo viral a través de un video difundido por el programa de YouTube llamado La Granja Rifa, en junio pasado, en el que atrapó a los internautas por su sencillez y simpatía.

Fue ahí donde le preguntó uno de los conductores:'¿casado, soltero, viudo o divorciado?, a lo que inesperada y ágilmente respondió: "nombre, millonario", adaptando así el nombre de Iker, El Millonario.

"Fueron muchos niños, pero como unos 20 o más, pero Karol quiso que Iker fuera el protagonista de su video".

Al menor se le dio un pago por su trabajo en clip, además de vuelos y viáticos. Permaneció cuatro días en Colombia.

"Ella le preguntó que cómo se había sentido en Medellín; él le dijo que contento, y ella le comentó: 'Yo estoy contenta de tenerte conmigo'".

Fue a través de las redes sociales que la colombiana descubrió a Iker, quien antes fue invitado por Santa Fe Klan a un concierto en Monterrey.