Respeta Carey a coautor de 'All I Want For Christmas Is You'

Ciudad de México.- Luego del escándalo desatado por la creación del tema "All I Want For Christmas Is You" por parte del compositor Walter Afanasieff, el representante de Mariah Carey respondió a las críticas.

De acuerdo con un reporte de New York Post, el representante dio a conocer que la cantante quiere dejar las cosas claras para evitar malentendidos.

"Mariah nunca ha pretendido escribir 'All I Want For Christmas Is You' sola o cuando era niña. Siempre le ha dado crédito a Walter, incluso es mencionado como escritor de la canción, por lo que sería ridículo.

"No estoy seguro de dónde vino ese rumor, pero Mariah es muy respetuosa con los escritores y el oficio, ya que ella misma es compositora", explicó el representante a NY Post.

El escándalo sobre los créditos del tema navideño se desató tras viralizarse un video de 1994 donde la cantante fue entrevistada por el canal VH1.

Durante el clip, Carey recuerda parte del proceso creativo de su éxito "All I Want For Christmas Is You", indicando que espontáneo y mientras se encontraba cerca de un piano.

"Estaba en la granja, al norte del estado donde hicimos el video, y era de noche, estaba caminando y se me ocurrió la idea de la canción".

"Esa melodía se me vino a la cabeza, la melodía del verso. Y luego, estaba caminando, entré y tenía un pequeño teclado instalado allí y simplemente terminé la letra y la melodía salió bastante rápido", dijo Mariah Carey en 1994.

Como consecuencia de las declaraciones, el coescritor del tema, Walter Afanasieff, se lanzó contra la cantante, acusándola de no saber de música.