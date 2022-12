Muere el actor y bailarín Stephen 'Twitch' Boss

Ciudad de México.- Stephen "Twitch" Boss, mejor conocido como el DJ del programa The Ellen DeGeneres Show, falleció a los 40 años.

Este miércoles, portales como Variety y TMZ reportaron la muerte del DJ, la cual habría sido consecuencia de suicidio.

La noticia fue confirmada por Allison Holker Boss, esposa de Stephen, quien compartió un comunicado a People donde se menciona el deceso. "Desde lo más profundo de nuestros corazones, tengo que compartir que mi esposo Stephen nos ha dejado.

"Stephen iluminaba cada habitación en la que entraba. Valoraba a la familia, los amigos y la comunidad por encima de todo, y liderar con amor y luz lo era todo para él. Era la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus fans. "Decir que dejó un legado sería poco, porque su impacto positivo seguirá sintiéndose.

"Estoy segura de que no pasará un día sin que honremos su memoria. Pedimos privacidad durante este momento difícil para mí y especialmente para nuestros tres hijos. Stephen, te amamos, te extrañamos y siempre guardaré el último baile para ti", se lee en el comunicado citado por People. Twitch saltó a la fama como concursante en The Wade Robson Project de MTV antes de convertirse en finalista en Star Search. También compitió en So You Think You Can Dance en 2008, terminando la temporada 4 como subcampeón.

En 2014, se unió a The Ellen DeGeneres Show como DJ invitado y se convirtió en un elemento permanente y pasó a ser coproductor ejecutivo en 2020.

Fuera del programa compartía constantemente en sus redes sociales vídeos de bailes junto a su esposa e hijos: Weslie, de 14 años; Maddox, de 6 y Zaia, de 3.