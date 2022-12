Expulsan Los Caligaris a trombonista por insultar a mexicanos

Ciudad de México.- La banda Los Caligaris informó la expulsión de su integrante Federico Zapata, debido a un comentario que lanzó contra la afición mexicana tras el triunfo de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

A través de un comunicado, la agrupación de origen argentino anunció que la salida de "Fede" Zapata por su comportamiento en redes sociales.

"Nos apena mucho la situación que se ha generado a partir de los tuits publicados por Federico Zapata. Sus dichos no reflejan nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestro amor hacia México y su gente. Ante tal situación anunciamos la desvinculación de la banda de este integrante ya que sus declaraciones, llenas de violencia, no nos representan.

"Si uno de nosotros piensa así, ya no es uno de nosotros. Nuestro objetivo siempre fue, es y será sembrar alegría y amor. México es patria y cada mexicano, un hermano. Si tocan a México, nos tocan a nosotros", se lee en el comunicado publicado en las redes sociales de la banda.

El origen de la polémica de Fede Zapata

Todo comenzó por un tuit de un comentarista deportivo, quien criticó el festejo obsceno del portero Dibu Martínez luego de recibir el Guante de Oro en la ceremonia de entrega de la Copa del Mundo.

Ante esta situación, el trombonista de Los Caligaris reaccionó al comentario, atacando a la afición mexicana.

"Y ustedes son distintos por su envidia, resentimiento y por tener la cola rota... dejen de llorar, prueben con el futbol americano o el béisbol, los mejores futbolistas que tienen allá se llaman extranjeros... marica", escribió el músico en Twitter.

El comentario le costó a Federico Zapata una ola de críticas por parte de los fans de la agrupación argentina.

Como consecuencia, el trombonista ofreció disculpas para quienes se ofendieron por sus comentarios relacionados al futbol.

"Disculpas para toda la gente que se sintió ofendida por un comentario desafortunado de mi parte, no era mi intencion ponerme en contra de un pueblo que me ha dado tanta alegria y tantas experiencias hermosas, no involucren a la banda porque ellos no me dicen que escribir".

Su tuit de disculpas no fue suficiente, ya que la agrupación prefirió expulsarlo por su conducta.