Refleja 'Los Minutos Negros' una oscura realidad de México

Ciudad de México.- Son los años 70 y en una localidad del Golfo (llamada Paracuán) han empezado a aparecer niñas muertas. Los dolientes exigen justicia, pero la Policía, en lugar de brindar avances y resultados, evidencia caos, corrupción y oscuras alianzas con la delincuencia.

Un agente respetado, Vicente Rangel (Leonardo Ortizgris), tomará el caso de manera fortuita y con la ayuda de Ramón "Macetón" Cabrera (Krystian Ferrer) y de la fotoperiodista "La Chilanga" (Sofía Espinosa) moverá un mortal avispero en toda esa región petrolera con sus investigaciones.

Los Minutos Negros, segundo largometraje de Mario Muñoz (realizador del notable thriller policiaco Bajo la Sal -2008-), es una adaptación de la exitosa novela homónima de Martín Solares que, se debe de decir desde un principio, se desmarca en buena medida del logro literario del creador original para, en otro formato, ganar el suyo como un intenso "film noir tropical", como lo denomina Muñoz.

Sin pretender ser una trama de denuncia, la cinta escrita entre Muñoz y Solares, que se puede ver ya en ViX+, es una pieza sólida de cine negro, con reglas y decoro, pero también una brutal mirada a la realidad del País que abofetea en pantalla: falta de seguridad, de justicia y de valores en todas partes.

"El tema de la vigencia me duele y me crea una sensación muy incómoda", comparte Muñoz. "Leí esta novela hace 14 años y Martín la escribió en los 90, se tomó 10 años en irla escribiendo... y yo me pregunto: '¿Cómo es posible que esos temas se vuelvan más presentes, más ardientes y cotidianos?'. Es triste, pero cierto".

Como en la actualidad, el periodismo juega un papel importante en la búsqueda de verdad a través de una joven que no se conforma con retratar una negra -valga la redundancia- realidad.

"'La Chilanga' es un personaje que me gusta mucho desde que leía la novela, y trabajando con Mario buscamos mucho ese corazón del personaje, esa vocación y honestidad de la justicia. Es un personaje que realmente cree que las cosas pueden cambiar, que cree que su trabajo es necesario y puede generar un cambio", señala la actriz ganadora del premio Ariel por su caracterización de Gloria Trevi en la cinta Gloria (2014).

Justo en pantalla, esta altiva joven es luminosa en un ambiente machista y se abre paso en su trabajo periodístico a mentadas de madre y con el tesón de hacer alianza con el detective Rangel en busca del responsable de los infanticidios.

En tanto, "Macetón", joven ayudante de Rangel, es con una actuación muy contenida, un testigo clave a lo largo de todas las acciones, lo que para su intérprete fue primero un reto, por el que, al final, terminó recibiendo el Ariel de Coactuación Masculina.

"Mi personaje pareciera que no está haciendo mucho, pero dentro de sí mismo están sucediendo muchísimas cosas y creo que eso era lo difícil de lograr. Termina representando mucho la juventud de ese entonces, que era un contexto muy álgido, veníamos del movimiento del 68 que termina en la masacre del 2 de octubre.

"Y luego los años posteriores, que son la sucesión presidencial, etcétera, etcétera... fueron años muy oscuros y creo que la intención de este personaje, sin entrar en sentimentalismos, es tratar un poco de mejorar las condiciones de ese entorno con acciones éticas", opina Ferrer.

Dilatado su estreno por la pandemia de Covid-19, Los Minutos Negros sufrió un recorte de presupuesto que no mermó la calidad de su hechura.

Muñoz admite que se quedó con las ganas de rodar algunas escenas de persecuciones y balaceras, en aras del entretenimiento, pero su ausencia inyectó más dosis de tensión dramática que vuelven a la historia, con las actuaciones de José Sefami, Enrique Arreola, Mauricio Isaac, Tiaré Scanda y Carlos Aragón, entre otros, una perla en al menos dos sexenios de intentos de cine negro nacional.

"Al hacer la película ahora hay una conexión clarísima entre los problemas que tenemos hoy y los de ese momento, y que nos hace preguntarnos cómo llegamos aquí, por qué estamos aquí, por qué las cosas no han cambiado, por qué se han puesto peor", reflexiona Muñoz.