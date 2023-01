'Radical' de Eugenio Derbez triunfa en Festival Sundance

Ciudad de México.- La cinta Radical, producida y protagonizada por Eugenio Derbez, fue premiada en el Festival de Sundance con el premio de Favorita del Festival, que da el público aunque fuera de competencia.

Este viernes, en una ceremonia realizada en Park City, Utah, se entregaron los reconocimientos en los que esta película fue la única mexicana en destacar.

Bajo la dirección de Christopher Zalla, Radical trata de un maestro en Matamoros, Tamaulipas, interpretado por Derbez, quien vive entre la violencia que hay en la ciudad y la carencias que enfrenta el sistema educativo, y debe encontrar una forma de acercarse a sus alumnos.

Eugenio Derbez ha participado en otros filmes de corte independiente que han crecido como CODA: Señales del Corazón, filme que acabó llevándose un Óscar a Mejor Película.

Otras producciones mexicanas que se presentaron en el festival fueron el corto Chica de Fábrica, de Salma Cervantes, protagonizado por Yalitza Aparicio y el largometraje Heroico de David Zonana, y Brujería, coproducción chilena y mexicana.

Más premios

El Gran Premio del Jurado Dramático del Festival de Sundance fue para el lanzamiento de Focus Features A Thousand and One, del debutante guionista y director AV Rockwell.

La película está ambientada en Nueva York a finales de los 90, donde una madre soltera que se muda de albergue en albergue secuestra a su hijo de 6 años y conforme pasan los días su secreto está cerca de descubrirse.

Going to Mars: The Nikki Giovanni Project, dirigida por Joe Brewster y Michèle Stephenson, se llevó el Premio del Jurado de Documentales.

La producción examina la vida y el legado del legendario poeta Giovanni. Los ganadores del público incluyeron The Persian Version, dirigida por Maryam Keshavarz por drama y Beyond Utopia, dirigida por Madeleine Gavin, por documental.