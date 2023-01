Tras encierro, María José se da 'Libertad' con disco y gira

Ciudad de México.- María José, "La Josa" para sus fans, está de regreso con un nuevo disco: Libertad, que en palabras propias de la cantante es inesperado y resultado del confinamiento por la pandemia de Covid-19.

La invitada a Gente como... relató que, originalmente, este álbum de himnos al desamor que hicieron famosos en el pasado figuras como Beatriz Adriana ("Arrepentida y Sola"), Ednita Nazario ("Me Quedo Aquí Abajo"), Karina ("Sé Cómo Duele") y María Conchita Alonso ("La Loca"), entre otras, se ideó para un show en redes sociales bajo el concepto "Irrepetible", de su management Ocesa Seitrack.

"Empezamos a hacer la producción justamente para ese concierto, pero tuvimos un problema muy bonito, que fue tener mucho trabajo...", dice la ex integrante de Kabah.

"Cuando estábamos casi casi a punto de sacarlo, se abren los escenarios y empezamos a dar conciertos, pero como ya teníamos esta producción, decidimos hacerlo un disco de estudio. Ya con más calma nos fuimos a trabajarlo a un estudio con el productor Armando Ávila".

No obstante, rememora la cantante de 47 años, pese a que la industria del espectáculo en vivo empezaba a tomar de nuevo su paso, hubo retrasos en el lanzamiento, por lo que "La Josa" optó por fluir ante los conflictos y esperar a que el álbum viera la luz cuando tuviera que ser.

"El disco se llama Libertad, ¿por qué? Porque lo que más anhelábamos todos era ser libres. Creo que la palabra libertad encierra muchísimas cosas tanto profesionalmente como personalmente...", destaca. "Cuando uno está en el ojo del público, de repente te puedes sentir atrapada porque estás siendo observada, y Libertad es ser yo al 100 por ciento, que la verdad siempre lo he sido, que mis fans me han dado siempre la oportunidad de expresarme como quiera, de hacer covers o discos inéditos a como se me dé la gana".

Y en ese sentido, la intérprete comparte que revisando su historial musical ahora que también saltará a los escenarios con la gira Libertad (que viene precedida de un tour lleno de sold outs desde 2019, Conexión / Reconexión), sus canciones con más reproducciones en redes son, curiosamente -resalta-, temas inéditos.

"Tú podrías pensar que canciones como 'No Soy Una Señora' tienen muchas reproducciones. Sí, sí las tiene, pero arriba de esas canciones están las inéditas, por eso estoy muy contenta de que funcione lo que he vendido en mi restaurante".

Si bien la intérprete de "Lo Que Tenías Conmigo" es una mujer llena de optimismo, fiel creyente del amor y cultivadora de la buena onda, defiende su derecho a cantar temas como estos porque le parece que el mexicano es muy "azotado" por naturaleza.

"Así somos, a las mujeres nos encanta sufrir... ¡Claro, con un tequila en la mano, por supuesto! Al mexicano, cualquier pretexto es increíble para destapar una botella", bromea. "En realidad la mayoría de las canciones que canto sí son de amor y desamor, pues estamos ahí en el 'me quiere... no me quiere... no sé'".

Extraña a Kabah, pero...

María José reconoce que cuando se quitó el traje de su anterior grupo en 2005, dejó la piel ahí y no tuvo de otra más que echarse a andar en busca de su propio camino, el cual ahora, después de 17 años sola, la ha posicionado entre las voces preferidas de su generación, realizando duetos con estrellas como Andrea Bocelli, Juan Gabriel, Miguel Bosé, Yuri y muchas más.

Ahora, admite, si bien no es su dicho... "de esta agua no he de beber", no ve una reunión musical con sus amigos.

"Los extraño siempre, pero lo que más extraño es pues la convivencia diaria, anécdotas de carretera, etcétera. Andar con ellos era muy divertido, muy relajado, porque la presión se dividía entre seis. Sola en un escenario es el 100 por ciento para ti.

"Ya somos dos artistas diferentes aunque nos hayamos chapado juntos. En este momento no lo haría, pero si hubiera algo para ellos importante, que me necesiten, algún concierto, no en una cosa regular, pero si está en mis manos, por supuesto", subrayó "La Josa".