Debuta Jerry Seinfeld como director en 'Sin Glasear'

Ciudad de México.- A inicios de los 60, la empresa Kellogg's, dirigida por Bob Cabana (Jerry Seinfeld), gozaba de buena popularidad y se encontraba en la cima del negocio de los cereales y acaparaba las mesas de los estadounidenses por las mañanas.

Sin embargo, su dominio se ve amenazado cuando la dueña de Post, Marjorie Post (Amy Schumer), está a punto de lanzar un producto que revolucionará la elección del desayuno preferido.

Sin Glasear (Unfrosted), la nueva cinta de Netflix disponible el viernes, narra la turbulenta competencia que tuvieron dos compañías para desarrollar las famosas Pop Tarts (unas tartas planas y rellenas de jalea), pero de una manera absolutamente absurda y divertida, plagada de estrellas de la comedia como Melissa McCarthy, Hugh Grant, Sarah Cooper, Christian Slater y Max Greenfield.

"Pensé que era divertido y sabía que algo así sólo podía hacerlo con Jerry (quien protagoniza y dirige), esa profunda tontería que lo caracteriza, es casi como un entusiasmo infantil por la vida. Es tranquilizador saber que tu director realmente sabe comedia, él sabe dónde están las bromas, sabe si tiene una toma divertida", resaltó Grant, en entrevista.

El actor británico, de 63 años, interpreta a la famosa mascota de Frosted Flakes (en México conocidas como Zucaritas), el Tigre Toño, estampado en cada caja alrededor del mundo. Su personaje marca la continuidad a sus raíces en la comedia después de dar vida a un Oompa Loompa en Wonka.

"Soy mejor en (la comedia) para ser honesto. Así es como empecé, yo tenía un pequeño equipo con el que hicimos espectáculos de comedia alrededor de Londres y en Escocia y todo era interpretar personajes estúpidos, voces tontas y luego de repente me dieron una película.

"Empecé a ser un hombre principal y fue genial, estoy orgulloso de la mayoría de esas películas que hice, pero nunca sentí del todo que esto era lo que mejor se me daba y ahora me siento como si estuviera de vuelta a la interpretación de personajes, estoy un poco más cómodo, no soy tan consciente porque es más una actuación, es como una máscara entre la cámara y yo", relató el histrión, conocido por protagonizar comedias románticas como Un Lugar Llamado Notting Hill (Notting Hill) y El Diario de Bridget Jones (Bridget Jones's Diary).

Si bien gran parte de la película de comedia es ficción, la cinta transcurre en Michigan de 1963, año en que las empresas reales se establecen.

Mientras ambos mandos se enfrentan, Kellogg's recluta a los más importantes creativos de ese momento, un grupo de "inventores" para igualar el producto y lanzar el suyo; Post, que ha encontrado la manera de compactar dos masas que se calientan en un tostador, está a punto de lograrlo, aunque sin el mismo presupuesto.

"Era difícil entender realmente lo que la película iba a ser o cómo iba a ser el mundo que estaban creando, así que sólo confiamos en el proceso y una vez que llegamos al set, empiezas a ver los escenarios, la decoración y el vestuario y de repente se volvió una gran película de alto concepto que se tomaron en serio"; dijo Cooper.

"Jerry es una persona tan icónica y uno de los mejores comediantes que han existido, así que quieres hacerlo bien, siempre se mantuvo muy ligero y se aseguró de que todo el mundo supiera que se lo estaba pasando bien en el trabajo", agregó Greenfield.

Además de protagonizar el filme, Jerry, estrella de Seinfeld, escribe y hace su debut como director de un largometraje.