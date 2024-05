Explican Las Kardashian cómo se volvieron multimillonarias

E! Entertainment | El documental The Kardashians: Billion Dollar Dynasty (Las Kardashians: Una Dinastía Millonaria) las muestra desde los inicios de la dinastía E! Entertainment | El documental The Kardashians: Billion Dollar Dynasty (Las Kardashians: Una Dinastía Millonaria) las muestra desde los inicios de la dinastía Cortesía | El documental The Kardashians: Billion Dollar Dynasty (Las Kardashians: Una Dinastía Millonaria) las muestra desde los inicios de la dinastía

PUBLICIDAD

Clasificado El Diario La mejor forma de comprar y vender - Visitar Ciudad de México.- El máximo deseo de las integrantes del clan Kardashian era volverse famosas y acaparar los reflectores. El dinero vendría después, consecuencia lógica de su exposición mediática. Por ello, el documental The Kardashians: Billion Dollar Dynasty (Las Kardashians: Una Dinastía Millonaria) las muestra desde los inicios de la dinastía, encabezada por la matriarca, Kris Jenner, y compuesta por las hermanas Kim, Kourtney, Khloé, Kendall y Kylie, hasta construir el imperio que presumen. "Decidimos contar su historia porque, obviamente, son muy conocidas, pero queríamos intentar darle a la audiencia algo que no supieran sobre ellas como familia. Pensamos que la mejor manera de lograrlo era investigar cómo se convirtieron en multimillonarias, porque eso es algo que nos fascina a todos. "¿Cómo es posible que una familia común surgiera de la nada de tal manera que simplemente se apodera del mundo? Pensamos que mirar su fortuna era una gran oportunidad para explorar ese aumento, pero también contar el tipo de historia de familia", comparte Laura Nash, periodista y productora del documental, en entrevista. El origen del clan se remonta al 2007, cuando se explota comercialmente el video sexual de Kim Kardashian antes vetado por ella, y el 14 de octubre del mismo año se emite el primer episodio del reality show Keeping Up With The Kardashians, del cual se sucedieron 20 temporadas en las que mostraron sus vidas personales y profesionales. "La gente se identifica con las Kardashian porque ellas están vinculadas con la realidad de una manera extraña. Sé que tal vez sean muy identificables ahora, pero resultan atractivas para hombres y mujeres. "A algunas mujeres les encanta odiarlas, pero se pueden identificar porque son mujeres normales: las hemos visto crecer, casarse, tener bebés y divorciarse", reflexiona Nash. Como parte de las investigaciones para realizar el documental, Nash quiso profundizar en cada decisión que se tomó en pro de la marca Kardashian y también analiza el efecto que ha tenido la familia para aprovechar al máximo las redes sociales y convertirlas en un medio de contacto y mercadotecnia. Con fotografías de archivo nunca antes vistas, así como testimonios de gente cercana a ellas y periodistas, el documental se divide en dos episodios de 45 minutos que se estrenarán este domingo, 5 de mayo, a las 21:00 horas por E! Entertainment. Una vez que los integrantes del equipo terminaron con la investigación, pasaron horas analizando los diferentes tipos de personas que querían que aparecieran hablando de la familia, por lo cual hicieron varias listas con los prospectos. "El desafío fue encontrar a las personas que estuvieran dispuestas a hablar de las Kardashian en su vida privada, ya que a menudo hubo gente que firmó acuerdos de confidencialidad. El primer reto fue encontrar a las personas que quisieran hablar, y el segundo, que dijeran cosas interesantes. "Tenemos cosas fantásticas y un trabajo increíble al encontrar a personas como Sheeraz Hasan, quien fue el estratega de medios de Kim en sus primeros días en la fama. Él fue muy abierto y estaba dispuesto a brindar información que no mucha gente conoce", afirma Nash. Entre los testimonios, aparte del de Hasan, destacan los de Heidi Montag y Spencer Pratt, pareja del reality The Hills, así como el de Leslie Johnson-Leech, amiga de la familia. PUBLICIDAD