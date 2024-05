Demanda Dan Schneider a 'Quiet on Set' por difamación

Ciudad de México.- Dan Schneider, creador de exitosas series de Nickelodeon, presentó una demanda contra los productores de Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV por difamación.

De acuerdo con Page Six, el showrunner decidió presentar la denuncia, pues asegura que la serie insinúa que abusó sexualmente de actores infantiles de Nickelodeon.

"Si bien es indiscutible que dos abusadores sexuales de niños de buena fe trabajaron en programas de Nickelodeon, también es indiscutible que Schneider no tenía conocimiento de su abuso, no era cómplice del abuso y condenó el abuso cuando fue descubierto y él no era un pederasta", se documenta en la demanda.

Schneider también argumenta que a raíz del estreno de la serie, se ha destruido su reputación y su legado, por lo que ha decidido emprender estas acciones legales.

"Después de ver 'Quiet on Set' y su tráiler, y las reacciones ante ellos, lamentablemente no tengo más remedio que emprender acciones legales contra las personas detrás de esto. En su exitoso intento de engañar a los espectadores y aumentar los ratings, fueron más allá de informar la verdad e insinuaron falsamente que yo estaba involucrado o facilitando crímenes horribles por los cuales depredadores de niños reales han sido procesados y condenados", dijo en un comunicado el productor.

Hace unas semanas, el creador de series como Drake&Josh y Victorius se disculpó públicamente por hacer un mal ambiente de trabajo donde se encontraban niños.

"Estuvo mal que alguna vez pusiera a alguien en esa posición. Fue lo incorrecto. Nunca lo haría hoy. Me avergüenzo de haberlo hecho entonces. Me disculpo con cualquier persona a la que haya puesto en esa situación. Además, me disculpo con las personas que estaban caminando alrededor de la carpa de monitores (en el set), o donde sea que hayan ocurrido, porque había muchas personas allí que lo presenciaron y que también podrían haberse sentido incómodas, así que les debo una disculpa también", declaró.

Schneider fue acusado de abuso, sexismo en los sets, así como de comportamiento inapropiado con sus estrellas a quienes presuntamente sexualizaba y hasta permitir que colaboraran en varios de sus más importantes proyectos a tres ofensores sexuales.

Varias producciones de Schneider son mencionadas en el documental Quite on Set: The Dark Side of Kids TV, donde sus elencos y equipo técnico dieron sus testimonios al respecto del productor y sus colaboradores.