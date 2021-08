Pese a contagio por Covid-19, Paty Navidad no se vacunará

Ciudad de México— Luego de permanecer hospitalizada por Covid-19, Paty Navidad regresó a la televisión y señaló mantenerse firme a la idea de no vacunarse.

"Yo he dicho: 'yo, Patricia Navidad no me vacuno porque es mi derecho a elegir', el mismo derecho que tienen los que eligen vacunarse y los que no. La gente que haga lo que quiera, que se haga responsable como yo me hago responsable de mis decisiones y las consecuencias, si deciden vacunarse o no.

"Que haga cada quien lo que quiera, yo tomo decisión por mi vida. Mi error fue decir que no me vacuno, pero estoy en mi derecho", dijo durante el programa Al Extremo.

La actriz abrió su corazón y narró que, a pesar de que ella se considera rara, no le hace mal a nadie.

"Mi locura es sana, se los juro, mi locura no hace daño, soy rara, sí, soy extraña, sí, pero no le hago daño a nadie.

"El ser y pensar diferente, creo que no debería limitarme a que no tenga derecho ni a hablar, pensar, son mis derechos y lo que sí pueden estar seguros es que seguiré levantando la voz cada que pueda por mis derechos, lo que considero mejor y lo que soy en esencia", afirmó Navidad.

Aseguró que, en ningún momento dijo que el coronavirus no existía, ni tampoco ha incitado a la gente a que no se vacune.

"Se dijeron muchas cosas, en realidad el diagnóstico era que yo llegué al hospital por problemas de oxigenación, el diagnóstico era neumonía, pero sinceramente nunca me sentí así, sí me sentí con problemas de oxigenación leves, nunca tuve fiebre, problemas para respirar ni estuve como se dijo.

"Sí tengo que decir que, cuando llegué, llegué con problemas de oxigenación y dijeron: 'viene gravísima, hay que intubarla' y dije: 'no, pero si agarro la calceta y me salgo ahorita mismo, por supuesto que no me vas a intubar'. Si me hubieran intubado, muy posiblemente no estaría aquí", compartió.

La sinaloense también desmintió haber estado al borde de la muerte, al igual que la información en donde se señaló que aún tenía un tumor cerebral.

"No tengo un tumor cerebral, señores, sí tuve un prolactinoma hace como 10 años aproximadamente, hace siete (años) desapareció con medicamento. Prolactinoma es hormonal, son cuestiones hormonales que se derivan, en mi caso, por estrés, que afectan la tiroides, por eso luego las subidas y bajadas de peso", sostuvo.

La actual participante de MasterChef Celebrity agradeció la oportunidad de ser considerada para el proyecto culinario, así como pertenecer a Azteca.

Lamentó el linchamiento en redes sociales que ha sufrido por su forma de pensar.

"Ojalá haya un poco de conciencia para darnos cuenta que nos hace falta trabajar en nuestro interior y crear una mejor versión de humanidad, conectar más el alma con lo que somos en esencia y unirnos, nos estamos separando.

"Prefiero que la gente que me quiera, me quiera por ser lo que soy a que me amen millones por ser lo que no soy, no puedo, pero yo los amo y les deseo lo mejor y muchas bendiciones.

Desde hace unos meses, Navidad no cuenta con redes sociales", dijo.