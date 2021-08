Fallece Ed Asner, actor de 'The Mary Tyler Moore Show'

Ciudad de México.- El actor estadounidense, Ed Asner falleció este domingo a los 91 años de edad, informaron sus familiares a través de un comunicado. Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte.

"Lamentamos informar que nuestro amado patriarca falleció esta mañana en paz. Las palabras no pueden expresar la tristeza que sentimos", escribieron en Twitter. "Buenas noches papá. Te amamos".

Mejor conocido por su papel de Lou Grant en la comedia de 1970 The Mary Tyler Moore Show y en su spin-off derivado del mismo personaje.

Además, es el intérprete masculino más honrado en la historia de los Emmy, a lo largo de su carrera fue nominado 17 veces, en las cuales obtuvo siete victorias, cinco de ellas por interpretar a Lou Grant.

Ed Asner, también prestó su voz en distintos dibujos animados, entre ellos, Carl Fredricksen en Up! (2009) de Pixar, Joshua en Joshua and the Battle of Jericho (1986), J. Jonah Jameson en la serie Spider-Man (1994-1998), Hoggish Greedly en Captain Planet and the Planeteers (1990-1995), Roland Daggett en programas animados de Batman (1992-1994), Ed Wuncler en The Boondocks (2005-2014) y Granny Goodness en animaciones de DC.

De acuerdo al portal Deadline, el histrión nació el 15 de noviembre de 1929 en Kansas City; comenzó su carrera en el teatro y ayudó a fundar Playwrights Theatre Company en Chicago. Consiguió su primer papel en Broadway en la producción Face of a Hero en el año de 1960 junto a Jack Lemmon.