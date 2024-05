Sucumbe Anne Hathaway al amor en 'La Idea de Ti'

Ciudad de México.- Solène (Anne Hathaway) no pasa por su mejor momento. Tras su divorcio, cuidar de su hija, Izzy (Ella Rubin), es su único consuelo. Tener citas no está dentro de sus planes.

Todo cambia cuando se ve obligada a cancelar su propósito de acampar para llevar a su hija y a sus amigos al festival de música de Coachella. Ahí, por accidente conoce a Hayes (Nicholas Galitzine), miembro de una famosa boy band con quien tendrá una conexión especial.

La Idea de Ti, nueva película de Michael Showalter, basada en la novela homónima de Robinne Lee, llega hoy a Prime Video abordando la relación de una mujer madura, que acaba de cumplir 40 años, y una estrella del pop veinteañera.

"Había recibido muchos guiones románticos cuando tenía 20 años, y en mis 30 estaba tan centrada en mi vida familiar y la maternidad y en tratar de encontrar lo que en mi camino me llevaba a ser actriz... Así que no me di cuenta de que no había hecho nada de comedias románticas en mucho tiempo. Me siento tan honrada de haber sido la primera opción para esto. Era un personaje tan bonito, en un mundo tan increíble. Una parte de mí se preguntaba dónde han ido estas historias.

"Nicholas Galitzine y yo somos personas muy juguetonas, y una vez que nos dimos cuenta de eso, todo lo demás fue como establecer una amistad, así que ha funcionado de la forma en que funcionan las amistades y no se sintió como trabajo en lo absoluto", contó Hathaway, en conferencia de prensa.

Mientras Hayes hace de todo para llamar la atención de Soléne e intentar conquistarla, los prejuicios que le pasan por la mente debido a la diferencia de edades consumen a la protagonista mientras se debate entre darle una oportunidad al amor o no.

"Estoy tan feliz de haber hecho amistad con una persona maravillosa (Galitzine) y alguien con tanto talento. Me sentí realmente muy cuidada y apoyada en esta película, estaba ahí conmigo paso a paso y fue una experiencia muy hermosa y vulnerable.

"Pero siempre lo mantuvimos a la ligera entre nosotros, se nos permitió cometer errores entre sí, nada tenía que ser perfecto en la relación que construimos", continuó la estrella de El Diablo Viste a la Moda.

Mientras el cantante está a punto de iniciar una gira por Europa con su grupo, August Moon, Solène decide acompañarlo y vivir la aventura de su vida mientras se embarca en lo que podría parecer un amor adolescente.

"El baile y la actuación fueron difíciles porque es algo que nunca había hecho, y siempre quieres más horas al día para poder perfeccionar esas habilidades, pero cuando se trataba del lado humano, creo que era el lado que me interesaba: sentí la química y la conexión entre nosotros inmediatamente", relató Galitzine.

Tras la filtración a la prensa de su relación, la pareja transita por el momento más complicado, pues aunque Izzy los apoya, vive las consecuencias de las decisiones de su madre.

"El vínculo con Anne para mí fue muy natural y muy fácil a pesar de todos mis nervios, porque creo que es una persona muy curiosa de la manera más cálida posible, y, por tanto, tuve el privilegio de conocernos y hablar y pasar tiempo juntas", dijo Rubin.