Nominan a 'Pinocho' de Guillermo del Toro en los BAFTA 2023

Ciudad de México.- El cineasta mexicano Guillermo del Toro fue nominado en tres categorías de los premios BAFTA 2023, con su película Pinocho.

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión anunció este jueves las nominaciones a los premios BAFTA, donde los proyectos de Netflix tuvieron mayor número de nominaciones.

Entre esos filmes se encuentra Pinocho de Guillermo del Toro, Blonde, The Swimmers, The Good Nurse y The Wonder, las cuales suman 21 nominaciones a filmes de la plataforma streaming.

Otras películas nominadas son Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo, Los Espirítus de la Isla y The Whale.

La ceremonia de entrega de los premios BAFTA 2023 se llevará a cabo el próximo 19 de febrero y serán transmitidos a través de la señal de BBC.

A continuación te presentamos las nominaciones a los premios BAFTA:

Mejor Película

Sin Novedad en el Frente

Los Espirítus de la Isla

Elvis

Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

Tár

Mejor Película Británica

Aftersun

Los Espíritus de la Isla

Brian and Charles

Empire of Light

Good Luck to You

Living

Matilda El Musical de Roald Dahl's

See How They Run

The Swimmers

The Wonder

Mejor Película de Habla no Inglesa

Sin Novedad en el Frente

Argentina, 1985

Corsage

Decision to Leave Park

The Quiet Girl

Mejor Película de Animación

Pinocho de Guillermo del Toro

El Gato con Botas: El Último Deseo

RED

Marcel the Shell with Shoes On

Mejor Dirección

Edward Berger por 'Sin Novedad en el Frente'

Martin McDonagh por 'Los Espíritus de la Isla'

Park Chan-wook por 'Decision to Leave'

Dan Kwan & Daniel Scheinert por 'Todo en Todas Partes Al Mismo Tiempo'

Todd Field por 'Tár'

Gina Prince-Bythewood por 'La Mujer Rey'

Mejor Actriz

Cate Blanchett - Tár

Viola Davis - La Mujer Rey

Danielle Deadwyler - Till

Ana de Armas - Blonde

Emma Thompson - Good Luck to You, Leo Grande

Michelle Yeoh - Todo en Todas Partes Al Mismo Tiempo

Mejor Actor

Austin Butler - Elvis

Colin Farrell - Los Espíritus de la Isla

Brendan Fraser - The Whale

Daryl Mccormack - Good Luck to You, Leo Grande

Paul Mescal - Aftersun

Bill Nighy - Living

Mejor Actriz de Reparto

Angela Bassett - Pantera Negra: Wakanda Por Siempre

Hong Chau - The Whale

Kerry Condon - Los Espíritus de la Isla

Dolly de Leon - Triangle of Sadness

Jamie Lee Curtis - Todo en Todas Partes Al Mismo Tiempo

Carey Mulligan - She Said

Mejor Actor de Reparto

Brendan Gleeson - Los Espíritus de la Isla

Barry Keoghan - Los Espíritus de la Isla

Ke Huy Quan - Todo en Todas Partes Al Mismo Tiempo

Eddie Redmayne - The Good Nurse

Albrecht Schuch - Sin Novedad en el Frente

Micheal Ward - Empire of Light

Mejor Guion Original

Los Espíritus de la Isla

Todo en Todas Partes Al Mismo Tiempo

The Fabelmans

Tár

Triangle of Sadness

Banda original

Sin Novedad en el Frente

Babylon

Los Espíritus de la Isla

Todo en Todas Partes Al Mismo Tiempo

Pinocho de Guillermo del Toro

Cinematografía

Sin Novedad en el Frente

The Batman

Elvis

Empire of the Light

Top Gun: Maverick

Sonido

Sin Novedad en el Frente

Avatar: El Camino del Agua

Elvis

Tár

Top Gun: Maverick

Mejor Diseño de Producción