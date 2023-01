El actor Alec Baldwin será acusado de homicidio involuntario por manipular el arma que se disparó en el plató de "Rust", matando a su directora de fotografía, al igual que el armero de la película, que cargó el arma, anunciaron este jueves fiscales de Nuevo México.

Los fiscales dijeron que acusarían a Baldwin de dos cargos de homicidio involuntario, diciendo que tenía el deber de asegurarse de que el arma y las municiones se revisaran correctamente y que nunca debería haber apuntado a nadie. “No debes apuntar con un arma a alguien a quien no estás dispuesto a disparar”, dijo en una entrevista la fiscal de distrito del condado de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies. “Eso va a los estándares básicos de seguridad”.

PUBLICIDAD

Los cargos penales fueron un desarrollo notable en la carrera de Baldwin, de 64 años, quien ha sido un nombre familiar durante décadas: un actor principal en películas que presentó los premios Oscar e interpretó a Jack Donaghy en "30 Rock" y el expresidente Donald J. Trump en “Saturday Night Live”.

Baldwin, tanto productor como actor principal en "Rust", ha negado durante mucho tiempo su culpabilidad por el tiroteo y señaló que le habían dicho que el arma con la que estaba ensayando no contenía munición real. “Alguien es responsable de lo que pasó, y no puedo decir quién es, pero sé que no soy yo”, dijo Baldwin en una entrevista televisiva el año pasado. También dijo que simplemente había estado siguiendo instrucciones sobre dónde apuntar el arma cuando se disparó, matando a la directora de fotografía de la película, Halyna Hutchins, e hiriendo a su director, Joel Souza.