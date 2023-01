Nominan a Harry Styles, Wet Leg y Swift a los BRIT 2023

Ciudad de México.- Harry Styles y el dúo Wet Leg encabezan la lista de nominaciones a los BRIT Awards 2023, con cuatro candidaturas cada uno.

Este jueves se revelaron las nominaciones donde figuran los nombres de Harry Styles y Wet Leg quienes buscan el premio al álbum del año, junto con el rapero Stormzy, el productor Fred Again y la banda The 1975.

En la contienda también son candidatos los Arctic Monkeys, el rapero Central Cee y Ed Sheeran.

La categoría de Artista Internacional del Año enlista a Beyoncé, Burna Boy, Kendrick Lamar, Lizzo y Taylor Swift.

Durante la espera a la ceremonia de entrega, ya se dio a conocer que el ganador del Rising Star fue el grupo de R&B, FLO.

El resto de ganadores se darán a conocer en los premios BRIT 2023 el próximo 11 de febrero de 2023 en el estadio O2 de Londres, donde artistas como Sam Smith, Kim Petras y Wet Leg presentarán su música en vivo.

A continuación te presentamos las nominaciones a los BRIT Awards 2023.

-Nominados a los premios BRIT-

Mejor Artista del Año

Central Cee

Fred Again..

George Ezra

Harry Styles

Stormzy

Mejor Grupo

The 1975

Arctic Monkeys

Bad Boy Chiller Crew

Nova Twins

Wet Leg

Mejor Canción del Año

Aitch y Ashanti - "Baby"

Cat Burns - "Go"

Dave - "Starlight"

Ed Sheeran y Elton John - "Merry Christmas"

Eliza Rose e Interplanetary criminal - "B.O.T.A."

George Ezra - "Green Green Grass"

Harry Styles - "As it Was"

Lewis Capaldi - "Forget Me"

LF System - "Afraid to Feel"

Sam Smith y Kim Petras - "Unholy"

Mejor Artista Revelación

Kojey Radical

Mimi Webb

Rina Sawayama

Sam Ryder

Wet Leg

Mejor Álbum del Año

The 1975 - "Being Funny in a Foreign Language"

Wet Leg - "Wet Leg"

Harry Styles - "Harry's House"

Stormzy - "This is What I Mean"

Fred Again.. - "Actual Life 3"

Mejor Artista/Grupo Rock/Alternativo

The 1975

Arctic Monkeys

Nova Twins

Tom Grennan

Wet Leg

Mejor Artista/Grupo Hip Hop/Grime/Rap

Aitch

Central Cee

Dave

Loyle Carner

Stormzy

Mejor Artista/Grupo Dance

Becky Hill

Bonobo

Calvin Harris

Eliza Rose

Fred Again..

Mejor Artista/Grupo Pop/R&B

Cat Burns

Charli XCX

Dua Lipa

Harry Styles

Sam Smith

Mejor Artista Internacional

Beyoncé

Burna Boy

Kendrick Lamar

Lizzo

Taylor Swift

Mejor Grupo Internacional

Blackpink

Drake y 21 Savage

First Aid Kit

Fontaines D.C.Gabriels

Mejor Canción Internacional

Beyoncé - "Break my Soul"

Bebe Rexha y David Guetta - "I'm Good (Blue)"

Fireboy DML y Ed Sheeran - "Perú"

Carolina Gaitán - "We Don't Talk About Bruno"

Gayle - "ABCDFU"

Jack Harlow - "First Glass"

Lizzo - "About Damn Time"

Lost Frequencies y Calum Scott - "Where are you now?"

One Republic - "I ain't Worried"

Taylor Swift - "Anti-Hero"