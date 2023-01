Johnny Depp está devastado por el fallecimiento de Jeff Beck

Ciudad de México.- Johnny Depp está muy afectado por el fallecimiento del guitarrista Jeff Beck, quien fue su compañero y amigo cercano.

Una fuente informó a People que el protagonista de Piratas del Caribe se encontraba con el guitarrista, acompañándolo junto a su cama antes de su muerte, por lo que el actor está "devastado" por la pérdida.

"Tenían una amistad muy estrecha, eran extremadamente cercanos, y él se acercó aún más durante el verano pasado cuando estaban de gira juntos. Johnny todavía está procesando esta noticia. Está devastado", informó la fuente.

En julio de 2022 Beck y Depp estrenaron su álbum en conjunto titulado "18", con el videoclip de la canción principal "This Is a Song for Miss Hedy Lamarr", en dicha producción se especula que Johnny arremete contra su ex, Amber Heard.

"Es un honor extraordinario tocar y escribir música con Jeff, uno de los verdaderos grandes y alguien a quien ahora tengo el privilegio de llamar mi hermano", dijo Johnny Depp al momento del estreno de su trabajo conjunto, y también recibió elogios por su habilidad musical por parte del guitarrista.

"No he tenido otro socio creativo como él en mucho tiempo. Fue una fuerza importante en este disco. Solo espero que la gente lo tome en serio como músico porque es difícil para algunas personas aceptar que Johnny Depp puede cantar rock and roll".

A través de un comunicado, la familia de Jeff Beck ha pedido privacidad en este momento mientras procesan su pérdida.