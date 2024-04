¡No ha habido justicia y nunca la habrá!: Britney Spears

Ciudad de México.- Después de que se diera a conocer la resolución del juicio en relación a la tutela, Britney Spears reaccionó en redes sociales, acusando que no ha habido justicia a su favor sin importar los daños que su familia le han causado.

Este fin de semana, trascendió que la estrella pop debe pagarle 2 millones de dólares a su padre Jamie para pagar las facturas legales del mismo.

Sobre el tema, la intérprete de "Toxic" acudió a su cuenta de Instagram para recapitular algunas afectaciones físicas que presenta por culpa de su familia, acompañado de un par de fotografías de su espalda.

"¡Estaba en lo cierto sobre el daño nervioso en mi espalda! ¡¡¡Ahora tengo que hacerme acupuntura todos los días de mi vida!!! ¡Las palabras y el sobrepensar lo hacen peor! ¡¡¡Si la gente supiera cómo he tenido que arrastrarme hasta mi propia puerta una vez!!! ¡Mi familia me lastimó! ¡No ha habido justicia y probablemente nunca la habrá! ¡¡¡Las personas que se sentaron y no hicieron absolutamente nada cuando hicieron eso durante cuatro meses la pasan sin problemas!!!

"La forma en que siempre me educaron fue el de enseñarme la formativa del bien y el mal, pero las dos personas que me criaron con ese método ¡¡¡Me hicieron daño!!! ¡Soy tan afortunada de estar aquí! ¡Es gracioso porque hasta el día de hoy no les he dicho cara a cara!

"Envié un mensaje a través de Instagram, pero honestamente creo que no sería tan seguro si alguna vez lo hiciera cara a cara, así que... ¡¡¡La niña en mí sabe que serían destruidos y básicamente eso es todo!!! Echo de menos mi casa en Louisiana y me gustaría poder visitarla, ¡pero se llevaron todo!", acusó la cantante.<