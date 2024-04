Amenaza Paola Durante con demandar a serie de Paco Stanley

Monterrey, México.- Todavía no se estrena ¿Quién lo Mató?, serie basada en el crimen de Paco Stanley, y Paola Durante ya piensa en demandar a la producción de Prime Video, que llega a la plataforma hasta el 24 de mayo.

La actriz, quien fungió como edecán en Pacatelas y estuvo en prisión tras el asesinato del conductor el 7 de junio de 1999, argumenta que en el tráiler se muestran muchas mentiras sobre ella y que además no le pidieron permiso para usar su nombre.

"Primero tengo que ver la serie, y ya después mis abogados se van a basar en el contenido para ver qué procede, pues son varias cosas: la difamación, también por el lado de que soy mujer y no me están respetando, y sobre todo porque dicen mi nombre, porque dicen Paola Durante, y yo no autoricé", aseveró la conductora, en entrevista telefónica.

"O sea, ¿es mi biografía, mi historia, mi imagen? Me están difamando, y no se dan cuenta que hace 24 años la procuraduría inventó una historia, y ahora una plataforma está inventando otra. ¿De qué se trata, de que nos perjudiquen y nos hagan más daño del que ya tuvimos?", cuestionó.

Una de las escenas que más le llamó la atención del tráiler, publicado el 17 de abril, es cuando Paola, interpretada por Belinda, se besa con Mario Bezares (Luis Gerardo Méndez).

"Yo no tuve ninguna relación con Mario Bezares, y también ahí ponen como que Mario me señala a mí de que yo fui (quien llevó a Stanley al lugar del crimen) y eso nunca pasó", aclaró Paola.

La también modelo aseveró que volver a traer este tema a su vida con mentiras le causa un daño irreparable, así como a los hijos de quienes se vieron involucrados en esa investigación.

"También están nuestros hijos, Mario es casado, tiene hijos, yo tengo a mi hija (Stephanie). Tanta mentira afecta a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a la gente que nos ama. Además, la gente se compra todo, se lo cree todo", expresó.

Paola permaneció privada de su libertad por casi dos años mientras fue investigada por las autoridades que tomaron el caso; posteriormente fue puesta en libertad al no encontrar pruebas.

"Han sido 24 años muy pesados porque la sociedad nos ha juzgado, nos ha señalado. Hemos perdido trabajo, amigos, porque a varios amigos le han dicho: '¿Cómo te llevas con ella si es una asesina?', o '¿y sí lo mató?' Esas son cosas que afectan, duelen", compartió.

Durante está determinada a actuar legalmente en contra la serie dirigida por Humberto Hinojosa Ozcariz, con guion de Rodrigo Patterson y Alexandro Aldrete, y con las actuaciones de Diego Boneta, Zuria Vega, El Chá, Bárbara López, Roberto Duarte y Jorge Zárate.

"Ya es tiempo de parar, de que dejen de ganar con nuestra historia, con nuestra vida. Yo nunca demandé, nunca dije nada por estar tranquila, pero prefiero ya parar a la gente que lo está haciendo, porque están ganando, menos uno. No es una amenaza, sólo que no podemos quedarnos callados cuando se comete una injusticia", aseveró.