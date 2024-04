Es Kings of Leon un negocio familiar

Ciudad de México.- Podría decirse que Kings of Leon es un negocio familiar que comenzó hace unos 25 años. Caleb, Jared, Nathan (hermanos) y Matthew Followill (primo) empezaron a escribir canciones a finales de los 90, y en 2003, en su natal Nashville, Tennessee, lanzaron Holy Roller Novocaine, un EP que los presentó al mundo.

Cada vez que venimos a México disfrutamos mucho comer. Esta vez nuestro hotel tenía chilaquiles para desayunar, somos grandes fanáticos. Cuando nos ofrecen venir a México es un sí rotundo de nuestra parte, la pasión está ahí y se puede sentir

Consolidados con éxitos como "Sex on Fire" y "Use Somebody", la agrupación no piensa en renunciar pronto al rock, pues todos se ven en los escenarios hasta ser "más viejos".

"Creo que no tenemos otra alternativa, esto es lo único que sabemos hacer. Tenía 17 años cuando comenzamos y ahora tengo 39, es un negocio familiar, es lo que siempre hemos hecho y lo que conocemos. Creo que ser creativo es un sentimiento, y hacerlo con tu familia es divertido. Nos vemos como esas bandas que han pasado toda su vida en el escenario", cuenta Matthew, guitarrista, en entrevista.

Tras pasar una temporada en el limbo, sin sello discográfico, el cuarteto se aventuró a materializar Can We Please Have Fun, su noveno álbum de estudio, que saldrá el 10 de mayo con Kid Harpoon como productor, quien ha colaborado con artistas del calibre de Harry Styles y Florence + the Machine.

"Hicimos cada canción como un trabajo que nos permitía divertirnos, y eso es algo que, sin duda, se notará en todas ellas. Estábamos emocionados por trabajar en el estudio todos los días, y Kid nos permitió eso", resalta Jared, bajista.

"No teníamos una compañía discográfica en ese momento, así que hicimos la música que queríamos, y una vez concluido (ese proceso), terminamos teniendo otro contrato. Pero éramos agentes libres para hacer lo que hicimos", explica Caleb, cantante.

Como carta de presentación, los Followill escogieron "Mustang", un tema que según su vocalista y líder es la mejor canción que la gente podría escuchar de ellos. El segundo sencillo, también en plataformas, es "Split Screen".

"El resto del álbum es incluso mejor. Es una de esas canciones que llegó un poco tarde al disco, pero que hizo clic entre nosotros.

"Todo en el álbum se defiende con su propia personalidad. Todas estas canciones fueron escritas desde un lugar de amor, de pasión por lo que hacemos, porque hicimos este trabajo para nosotros", completa.

Su nuevo material los enmarcará este año en una gira mundial, que comenzará en agosto en Estados Unidos y que pasará por Canadá y Reino Unido, entre otros países por confirmar.

"Es increíble poder compartir todas estas experiencias con la 'familia', nos tenemos el uno al otro. La alegría que obtenemos de ser capaces de viajar y hacer lo que amamos y mirar la conexión suceder es un gran sentimiento", apunta Nathan, baterista.

Encaminados en un nuevo capítulo de sus carreras, con un nuevo sello, los Kings of Leon tienen claro que lo único que los mantiene unidos es su amor por la música y por todos aquellos que la escuchan.

"La industria de la música siempre ha sido corrupta, siempre roba a los artistas, el dinero termina en manos de otras personas. Creo que lo hemos aceptado hasta este punto en que hacemos música por pasión, sin esperar nunca que sea exitosa comercialmente, aunque también existe siempre la fe.

"Sigo sin entender qué pasa con la industria o el streaming. Siempre hago bromas con mi familia: recientemente sonó 'Mustang' en la radio y les dije a mis hijos: '¿Saben? Cada vez que ponen la canción, papi gana un centavo', pero la realidad es que ni siquiera se acerca, ¡estoy seguro de que es mucho menos!", remata Caleb.